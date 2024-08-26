Наслідки атаки РФ на Миколаївщину: через падіння уламків горіли сухостої. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області рятувальники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу 26 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Зазначається, що ворог цілився по критичній інфраструктурі, наразі ситуація стабільна. Є постраждалі.

"Внаслідок падіння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області. Горіли, переважно, сухостої на відкритих територіях", - додали у ДСНС.

До ліквідації пожеж вогнеборці та місцеві пожежні охорони. Усі займання оперативно ліквідовані.

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