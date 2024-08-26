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Новости Война
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В Киеве силы ПВО уничтожили около 15 "шахедов", атака на столицу продолжается, - КГВА

шахед

Российские войска атаковали Киев ракетами и ударными БПЛА, сейчас опасность продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"На Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами с разных направлений. Во время атаки этих крылатых ракет, враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических ракет, в том числе и аэробаллистический "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны было поражено примерно полтора десятка ракет (тип и количество в своих отчетах точно укажут Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается атака ударных БПЛА РФ с разных направлений.

"Воины ПВО с ночи уже уничтожили в целом примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 6 часов.

По информации оперативной сводки на эту минуту - в Киеве без разрушений и пострадавших. Но из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света. Возникли проблемы с электроснабжением во многих районах столицы. Поэтому я издал распоряжение о развертывании по Киеву всех Пунктов Несокрушимости. Энергетики работают чтобы вернуть свет в дома киевлян. Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Ситуация контролируемая", - отметили в КГГА.

Читайте: В результате обстрелов Киев частично оставался без водоснабжения (обновлено)

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Киев (25484) обстрел (26951) Воздушные атаки на Киев (692)


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Нагадування українцям, що триває війна!, а не Олімпіада..
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26.08.2024 12:36 Ответить
Дякуємо рідненькі. Бог у поміч
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26.08.2024 13:04 Ответить
 
 