У Києві сили ППО знищили близько 15 "шахедів", наразі атака на столицю триває, - КМВА
Російські війська атакували Київ ракетами та ударними БПЛА, наразі небезпека триває.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних рекет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал". Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет. (Тип та кількість у своїх звітах точно зазначать Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває атака ударних БПЛА РФ з різних напрямків.
"Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятка ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин.
За інформацію оперативного зведення на цю хвилину – в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці. Тому я видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності. Енергетики працюють щоб повернути світло в домівки киян. Не панікуйте і зберігайте спокій. Ситуація контрольована", - зазначили в КМВА.
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