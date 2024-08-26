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Новини Війна
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У Києві сили ППО знищили близько 15 "шахедів", наразі атака на столицю триває, - КМВА

шахед

Російські війська атакували Київ ракетами та ударними БПЛА, наразі небезпека триває.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних рекет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал". Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет. (Тип та кількість у своїх звітах точно зазначать Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває атака ударних БПЛА РФ з різних напрямків.

"Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятка ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин.

За інформацію оперативного зведення на цю хвилину – в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці. Тому я видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності. Енергетики працюють щоб повернути світло в домівки киян. Не панікуйте і зберігайте спокій. Ситуація контрольована", - зазначили в КМВА.

Читайте: Унаслідок обстрілу Київ частково залишався без водопостачання (оновлено)

Автор: 

Київ (19423) обстріл (28274) Повітряні атаки на Київ (749)


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Нагадування українцям, що триває війна!, а не Олімпіада..
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26.08.2024 12:36 Відповісти
Дякуємо рідненькі. Бог у поміч
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26.08.2024 13:04 Відповісти
 
 