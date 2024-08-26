У Києві сили ППО знищили близько 15 "шахедів", наразі атака на столицю триває, - КМВА

Російські війська атакували Київ ракетами та ударними БПЛА, наразі небезпека триває.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних рекет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал". Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет. (Тип та кількість у своїх звітах точно зазначать Повітряні Сили)", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває атака ударних БПЛА РФ з різних напрямків.

"Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятка ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин.



За інформацію оперативного зведення на цю хвилину – в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці. Тому я видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності. Енергетики працюють щоб повернути світло в домівки киян. Не панікуйте і зберігайте спокій. Ситуація контрольована", - зазначили в КМВА.

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