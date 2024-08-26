Обстрел Черкасщины: Возник пожар в хозяйственном сооружении. Повреждена линия электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черкасской области в результате обстрела РФ возник пожар в одном из районов.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки возник пожар в хозяйственной постройке в одном из районов Черкасской области. Спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Также в результате обстрела повреждена линия электропередач.
"Количество разрушенных домов уточняется. Предварительно без пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий26.08.2024 11:52 Ответить Мне нравится 0
Tata Parasolka
показать весь комментарий26.08.2024 14:26 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль