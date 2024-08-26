Обстрел Черкасщины: Возник пожар в хозяйственном сооружении. Повреждена линия электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черкасской области в результате обстрела РФ возник пожар в одном из районов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки возник пожар в хозяйственной постройке в одном из районов Черкасской области. Спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждена линия электропередач.

"Количество разрушенных домов уточняется. Предварительно без пострадавших.

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