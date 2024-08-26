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Обстрел Черкасщины: Возник пожар в хозяйственном сооружении. Повреждена линия электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черкасской области в результате обстрела РФ возник пожар в одном из районов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки возник пожар в хозяйственной постройке в одном из районов Черкасской области. Спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждена линия электропередач.

"Количество разрушенных домов уточняется. Предварительно без пострадавших.

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Наслідки обстрілу Черкащини
Наслідки обстрілу Черкащини
Наслідки обстрілу Черкащини

Автор: 

обстрел (27129) пожар (5944) ГСЧС (4966) Черниговская область (1134)


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Интересно, а мы до сих пор без перебоев Орбану рашистскую нефть качаем? Я подозреваю что даже если вся Украина будет без света сидеть и в холоде, мы найдем способ Орбану нефть качать по "дружбе"
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26.08.2024 11:52 Ответить
Відремонтували швидко , і світло дали , головне щоб без жертв , а будинки , то таке ...
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26.08.2024 14:26 Ответить
 
 