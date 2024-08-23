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Новости Война
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В Черкассах ночью упала российская ракета, возник пожар

ппо

Ночью во время атаки РФ в Черкасской области упала российская ракета. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в пределах областного центра. В результате этого загорелась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей", - говорится в сообщении.

Также в Черкасском районе уничтожен "шахед". Без последствий. Обследование территории продолжается.

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Автор: 

Черниговская область (1118)


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Горіть в пеклі москалі. Руки геть від України.
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23.08.2024 09:20 Ответить
 
 