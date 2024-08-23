В Черкассах ночью упала российская ракета, возник пожар
Ночью во время атаки РФ в Черкасской области упала российская ракета. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в пределах областного центра. В результате этого загорелась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей", - говорится в сообщении.
Также в Черкасском районе уничтожен "шахед". Без последствий. Обследование территории продолжается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valentyna #410470
показать весь комментарий23.08.2024 09:20 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль