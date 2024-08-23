У Черкасах вночі впала російська ракета, виникла пожежа

Вночі під час атаки РФ на Черкащині впала російська ракета. Потерпілих немає.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась. Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Також у Черкаському районі знищено "шахед". Без наслідків. Обстеження території триває.

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