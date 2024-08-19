Палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Харківщині та Черкащині: затримано 4 агентів РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох агентів російської розвідки, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях.

Як зазначається, окупанти сподівалися зірвати перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

Для виконання підпалів спецслужба РФ за гроші залучила місцевих жителів, які шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах.





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Харківщина

СБУ "на гарячому" затримала двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора.

За даними слідства, фігуранти заздалегідь відслідкували розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії диверсантів і затримали їх на спробі підпалу залізничного устаткування.





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На Черкащині затримано дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали "на замовлення" РФ.

До підривної діяльності він залучив свого знайомого – місцевого безробітного жителя.

Задокументовано як зловмисники намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.





Що загрожує диверсантам?

Наразі правоохоронці повідомили затриманим з обох регіонів про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в у мовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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