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Палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Харківщині та Черкащині: затримано 4 агентів РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох агентів російської розвідки, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях.

Як зазначається, окупанти сподівалися зірвати перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

Для виконання підпалів спецслужба РФ за гроші залучила місцевих жителів, які шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах.

На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці
На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення РФ: В Одеській області затримали групу юнаків, їм загрожує довічне. ФОТОрепортаж

Харківщина

СБУ "на гарячому" затримала двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора.

За даними слідства, фігуранти заздалегідь відслідкували розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії диверсантів і затримали їх на спробі підпалу залізничного устаткування.

На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці
На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці

Читайте також: У Миколаєві троє підлітків підпалили два військові авто, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Черкащині затримано дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали "на замовлення" РФ.

До підривної діяльності він залучив свого знайомого – місцевого безробітного жителя.

Задокументовано як зловмисники намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.

На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці
На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці

Що загрожує диверсантам?

Наразі правоохоронці повідомили затриманим з обох регіонів про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в у мовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано трьох молодиків, які підпалювали військові автомобілі у Харкові та на Прикарпатті. ФОТО

Автор: 

підпал (673) Нацполіція (15168) СБУ (12818) Харківщина (6054) диверсія (348) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+15
Дешевше повісить.
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19.08.2024 14:52
+12
Думаю, є два види таких дегенератів в Україні.
1. Ждуни, ватники, кацапи. Які тільки й мріють про прихід раші.
2. Ніщебродна шатрапа - алкоголіки - пропойці - нарікі. Таким аби гроші.
Або ж ці два види в одному - ватна шантрапа.
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19.08.2024 14:52
+9
це не безбашені, це лайно, і до того ж ще і довбойоби.
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19.08.2024 14:59
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Аж страх бере - скільки в нас ше безбашених
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19.08.2024 14:47 Відповісти
це не безбашені, це лайно, і до того ж ще і довбойоби.
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19.08.2024 14:59 Відповісти
проблема не в кылькості - а в тому що вони всі одиночки по всій Україні.
Якби ходили кучками - то легше було б їх відловлювати та висилати на звільнені території Курщини.
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19.08.2024 15:03 Відповісти
Думаю, є два види таких дегенератів в Україні.
1. Ждуни, ватники, кацапи. Які тільки й мріють про прихід раші.
2. Ніщебродна шатрапа - алкоголіки - пропойці - нарікі. Таким аби гроші.
Або ж ці два види в одному - ватна шантрапа.
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19.08.2024 14:52 Відповісти
Ні, *****. Не звичайні роботяги. Шантрапа-дегенерати.
Звичайні роботяги або працюють, або на фронті. Про роботяг впариш своєму діду лисому та бібі.
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19.08.2024 14:57 Відповісти
Дешевше повісить.
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19.08.2024 14:52 Відповісти
Кожен день затримують а вони все є і є ,можливо треба змінювати кримінальний кодекс де покараня має бути найсуворішим вища міра з конфіксацією майна ,якась повина вестись державницька ідеологія і патріотичне виховання молоді .На жаль переважає "какая разница".
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19.08.2024 15:01 Відповісти
Знищення злочинця на місці скоєння злочину та публікація фото з місця страти для профілактики подібних злочинів.
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19.08.2024 15:04 Відповісти
При спробі затримання , чинив опір
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19.08.2024 15:30 Відповісти
Я не машинист, но может мне кто-то объяснить - в чем смысл подпаливать рельефные шкафы? Какая с этого польза вообще?
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19.08.2024 15:11 Відповісти
Не машинист... Тогда кто? Начинающий диверсант?
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19.08.2024 18:02 Відповісти
Как там телемарафон? На границах 91 года когда будем?
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19.08.2024 18:27 Відповісти
..в умовах жахливої війни, от би дозволили ЗАКОНОМ (і тут знайдеться "мільярд рожевих поні на голубих слонах") ловити, калічити, вбивати (прі папиткЄ к бЄгству, бо тут серйозному ризику в умовах темряви-невідомості підпадають обидві сторони, тільки одна - за нас, українців, а протилежна - за них, кацапів).. а якщо буде ще й бонус! (можна за рахунок тих йуд, премія-дарунок, як заохочення..), то ця гидотна практика какаразніц-ждунів "зійшла би на нєт" досить швидко.. і притомні люди це би підтримали..
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19.08.2024 15:15 Відповісти
Этих тварей запереть в эти релейные шкафы и поджечь, а их имущество конфисковать, продать - и на вырученные деньги восстановить эти релейные шкафы..
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19.08.2024 15:23 Відповісти
Знищуйте їх, тільки розтріл!
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19.08.2024 21:17 Відповісти
 
 