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Жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Харьковщине и Черкасчине: задержаны 4 агента РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди приоритетных целей врага были релейные шкафы на железнодорожных магистралях.

Как отмечается, оккупанты надеялись сорвать перевозку оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.

Для выполнения поджогов спецслужба РФ за деньги привлекла местных жителей, которые искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах.

На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці
На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали релейные шкафы железной дороги по заказу РФ: В Одесской области задержали группу юношей, им грозит пожизненное. ФОТОрепортаж

Харьковщина

СБУ "на горячем" задержала двух диверсантов, которые ночью пытались сжечь батарейный шкаф железнодорожного светофора.

По данным следствия, фигуранты заранее отследили расписание движения поездов по пути, чтобы максимально заблокировать их перемещение.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступные действия диверсантов и задержали их на попытке поджога железнодорожного оборудования.

На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці
На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці

Читайте также: В Николаеве трое подростков подожгли два военных авто, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черкасской области задержан дезертир-контрактник одной из воинских частей региона, который скрывался на территории области и совершал поджоги "по заказу" РФ.

К подрывной деятельности он привлек своего знакомого - местного безработного жителя.

Задокументировано как злоумышленники пытались уничтожить восемь релейных шкафов сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения.

На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці
На Черкащині та Харківщині затримано зловмисників, які палили релейні шафи на залізниці

Что грозит диверсантам?

Сейчас правоохранители сообщили задержанным из обоих регионов о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Задержаны трое парней, которые поджигали военные автомобили в Харькове и на Прикарпатье. ФОТО

Автор: 

поджог (1071) Нацполиция (16463) СБУ (19898) Харьковщина (5577) диверсия (297) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+15
Дешевше повісить.
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19.08.2024 14:52
+12
Думаю, є два види таких дегенератів в Україні.
1. Ждуни, ватники, кацапи. Які тільки й мріють про прихід раші.
2. Ніщебродна шатрапа - алкоголіки - пропойці - нарікі. Таким аби гроші.
Або ж ці два види в одному - ватна шантрапа.
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19.08.2024 14:52
+9
це не безбашені, це лайно, і до того ж ще і довбойоби.
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19.08.2024 14:59
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Аж страх бере - скільки в нас ше безбашених
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19.08.2024 14:47 Ответить
це не безбашені, це лайно, і до того ж ще і довбойоби.
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19.08.2024 14:59 Ответить
проблема не в кылькості - а в тому що вони всі одиночки по всій Україні.
Якби ходили кучками - то легше було б їх відловлювати та висилати на звільнені території Курщини.
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19.08.2024 15:03 Ответить
Думаю, є два види таких дегенератів в Україні.
1. Ждуни, ватники, кацапи. Які тільки й мріють про прихід раші.
2. Ніщебродна шатрапа - алкоголіки - пропойці - нарікі. Таким аби гроші.
Або ж ці два види в одному - ватна шантрапа.
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19.08.2024 14:52 Ответить
Ні, *****. Не звичайні роботяги. Шантрапа-дегенерати.
Звичайні роботяги або працюють, або на фронті. Про роботяг впариш своєму діду лисому та бібі.
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19.08.2024 14:57 Ответить
Дешевше повісить.
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19.08.2024 14:52 Ответить
Кожен день затримують а вони все є і є ,можливо треба змінювати кримінальний кодекс де покараня має бути найсуворішим вища міра з конфіксацією майна ,якась повина вестись державницька ідеологія і патріотичне виховання молоді .На жаль переважає "какая разница".
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19.08.2024 15:01 Ответить
Знищення злочинця на місці скоєння злочину та публікація фото з місця страти для профілактики подібних злочинів.
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19.08.2024 15:04 Ответить
При спробі затримання , чинив опір
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19.08.2024 15:30 Ответить
Я не машинист, но может мне кто-то объяснить - в чем смысл подпаливать рельефные шкафы? Какая с этого польза вообще?
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19.08.2024 15:11 Ответить
Не машинист... Тогда кто? Начинающий диверсант?
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19.08.2024 18:02 Ответить
Как там телемарафон? На границах 91 года когда будем?
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19.08.2024 18:27 Ответить
..в умовах жахливої війни, от би дозволили ЗАКОНОМ (і тут знайдеться "мільярд рожевих поні на голубих слонах") ловити, калічити, вбивати (прі папиткЄ к бЄгству, бо тут серйозному ризику в умовах темряви-невідомості підпадають обидві сторони, тільки одна - за нас, українців, а протилежна - за них, кацапів).. а якщо буде ще й бонус! (можна за рахунок тих йуд, премія-дарунок, як заохочення..), то ця гидотна практика какаразніц-ждунів "зійшла би на нєт" досить швидко.. і притомні люди це би підтримали..
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19.08.2024 15:15 Ответить
Этих тварей запереть в эти релейные шкафы и поджечь, а их имущество конфисковать, продать - и на вырученные деньги восстановить эти релейные шкафы..
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19.08.2024 15:23 Ответить
Знищуйте їх, тільки розтріл!
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19.08.2024 21:17 Ответить
 
 