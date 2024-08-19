Жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Харьковщине и Черкасчине: задержаны 4 агента РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди приоритетных целей врага были релейные шкафы на железнодорожных магистралях.

Как отмечается, оккупанты надеялись сорвать перевозку оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.

Для выполнения поджогов спецслужба РФ за деньги привлекла местных жителей, которые искали "легкого заработка" в Телеграм-каналах.





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Харьковщина

СБУ "на горячем" задержала двух диверсантов, которые ночью пытались сжечь батарейный шкаф железнодорожного светофора.

По данным следствия, фигуранты заранее отследили расписание движения поездов по пути, чтобы максимально заблокировать их перемещение.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступные действия диверсантов и задержали их на попытке поджога железнодорожного оборудования.





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В Черкасской области задержан дезертир-контрактник одной из воинских частей региона, который скрывался на территории области и совершал поджоги "по заказу" РФ.

К подрывной деятельности он привлек своего знакомого - местного безработного жителя.

Задокументировано как злоумышленники пытались уничтожить восемь релейных шкафов сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения.





Что грозит диверсантам?

Сейчас правоохранители сообщили задержанным из обоих регионов о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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