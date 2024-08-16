РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12685 посетителей онлайн
Новости Фото
8 033 52

Поджигали релейные шкафы железной дороги по заказу РФ: В Одесской области задержали группу юношей, им грозит пожизненное. ФОТОрепортаж

Двое 18-летних юношей и их 15-летняя сообщница в Одесской области поджигали релейные шкафы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Также они снимали на видео результаты обстрелов и наносили антигосударственные надписи.

Подростки пытались поджечь релейный шкаф, выбрав отдаленный отрезок путей без освещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое парней, которые поджигали военные автомобили в Харькове и на Прикарпатье. ФОТО

"Общение с вражескими спецслужбами происходило через соцсети. Чтобы нанести вред обороноспособности Украины, получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задания. В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитации работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Теперь двум 18-летним юношам и 15-летней сообщнице может грозить пожизненное лишение свободы.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Николаеве трое подростков подожгли два военных авто, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Затримали юнаків, які підпалювали релейні шафи на Одещині
Затримали юнаків, які підпалювали релейні шафи на Одещині
Затримали юнаків, які підпалювали релейні шафи на Одещині

Автор: 

Одесская область (3567) поджог (1071) диверсия (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Тільки знищувати цю паскуду не дивлячись на вік ,батьки цих виродків мають компенсувати за завдану шкоду державі ,це ще раз доводить відсутність патріотичного виховання та ганебна під час війни політика "какая разница" дає свої гіркі плоди.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:52
+19
Вгадайте з одного разу, якою свинособачою говіркою вони розмовляють.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:52
+19
Донька в школі поки ще викладає(збирається уходити). Каже повна вседозволеність та дитиноцентризм в школах. В коридорах мат, образи, вчитель не має право ні на що, одразу прибігають батьки та качають права. Через такий підхід в дітей нема відповідальності, нема моралі. Подивіться, послухайте, як спілкуються ці зграї під супермаркетами, в парках: ипааать, пиляяяять, ********... Це жах та деградація
показать весь комментарий
16.08.2024 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі" - 🔥
показать весь комментарий
16.08.2024 15:43 Ответить
неповнолітнім не дають ПЖ
показать весь комментарий
16.08.2024 16:17 Ответить
Так, дівчиську "пощастило".
показать весь комментарий
16.08.2024 16:41 Ответить
Краще б вони груповим сексом займались, а тепер хлопці півнями ходити будуть!
показать весь комментарий
16.08.2024 17:45 Ответить
як казала моя баба "нема у голові - кишки"
показать весь комментарий
16.08.2024 17:51 Ответить
...може...
показать весь комментарий
16.08.2024 19:14 Ответить
нех.. годувати, викликайте ТЦК
показать весь комментарий
16.08.2024 15:44 Ответить
****, ну де батьки оцих червів? ...задроти
показать весь комментарий
16.08.2024 15:46 Ответить
"...де батьки оцих червів?"
Возять контрабас через кордон з "пмр" та "ждут асвабадітєлєй".
показать весь комментарий
16.08.2024 15:54 Ответить
Сидять у кущах та знімають на відео наші військові об'єкти та пересування особового складу; потім скидають телеграм-каналами то все кацапні за гроші.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:43 Ответить
це тільки припущення про можливі наслідки..., а тре про якісь реальні строки розповісти..., нажаль в такому віці у багатьох не тільки відсутнє почуття самозбереження а й мізки недостатньо розвинуті...
показать весь комментарий
16.08.2024 15:46 Ответить
Дівчисько скоріш за все пішло за компанію з "дорослими пацанами", а от два виродки чудово розуміли, що саме вони роблять.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:54 Ответить
Якшо батьки не навчили розуму своєму дитятку, то тепер це буде робити держава.
Нехай ці особи скажуть собі: "пращай, моладасть!"
показать весь комментарий
16.08.2024 16:47 Ответить
Не впевнений що 73% чудово розуміли що вони роблять)
показать весь комментарий
16.08.2024 17:23 Ответить
дівку брали для алібі,можливо.
показать весь комментарий
16.08.2024 18:28 Ответить
У нас вільна країна. Ніхто навіть не зверне увагу на двох парубків,
котрі чимось там займаються у темряві
показать весь комментарий
16.08.2024 18:32 Ответить
Засуйте им пояльник в одно место.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:50 Ответить
Проблема в том, что им нечего бояться. Посидят максимум до ближайшего обмена.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:51 Ответить
Какого обмена? Гражданских же не меняют вообще!
показать весь комментарий
16.08.2024 16:03 Ответить
Кто тебе такую глупость сказал? Гражданских, граждан Украиньі меняют на россию аж бегом,если россея захочет.Например, Медведчука поменяли, например всех подозреваемьіх ,граждан Украиньі,по собьітиям 2 мая в Одессе.
показать весь комментарий
16.08.2024 18:31 Ответить
Так Медведчук же кум Путла, а про подозреваемых 2 мая впервые слышу вообще! Когда это было? Еще до вторжения кацапов?
показать весь комментарий
17.08.2024 07:04 Ответить
Если кум Путина, то по какому закону разрешается кумовьев менять не взирая на гражданство? И, да, есть ли документ, что он кум путина ,или просто "все говорят", но ето же просто слухами может бьіть? По "одесситам" поищите сами и заодно подумайте, а почему за них все скромно молчат, а вьі вот и не интересуетесь?Получается, что в тарелку насьіпали, то и всьели, а кухню не проверяете?
показать весь комментарий
17.08.2024 12:18 Ответить
с чего это их менять на каком основании - они граждане Украины , совершали преступления на территории Украины , да и кацапам они нах не нужны у них сейчас есть кого из плена вытягивать а не заниматься какими то імбецилами
показать весь комментарий
16.08.2024 16:19 Ответить
Тільки знищувати цю паскуду не дивлячись на вік ,батьки цих виродків мають компенсувати за завдану шкоду державі ,це ще раз доводить відсутність патріотичного виховання та ганебна під час війни політика "какая разница" дає свої гіркі плоди.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:52 Ответить
Ніхто не переконає мене у тому,що у нормальних батьків, можуть бути отакі виродки! 1000 відсотків,що там такі самі й батьки.Батьки повинні нести ще більшу відповідальність ніж ці виродки.
показать весь комментарий
16.08.2024 17:32 Ответить
буває. Згадайте фільм "інтердевочка")))
показать весь комментарий
16.08.2024 19:25 Ответить
Вгадайте з одного разу, якою свинособачою говіркою вони розмовляють.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:52 Ответить
"рускіматєрним".
показать весь комментарий
16.08.2024 15:55 Ответить
Bingo!!!
показать весь комментарий
16.08.2024 16:01 Ответить
Адєска-харькавскім діалєктом.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:49 Ответить
слобожанським діалектом?
показать весь комментарий
16.08.2024 18:32 Ответить
Такому лайну краще не дати вирости...
показать весь комментарий
16.08.2024 15:56 Ответить
Щойно розмовляв зі знайомим, залізничником.
Каже, у них доволі часто ганяють отаких ідіотів.
показать весь комментарий
16.08.2024 15:57 Ответить
Їх не ганяти треба, а відстрелювати. У них--заробітки, а у нас--війна.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:51 Ответить
Абсолютна безпринципність та аморальність породжують такі речі. Молодняк у масі своїй зараз весь такий. За гроші маму рідну продадуть, а потім дуже переконливо (на їхню думку) пояснять у youtube навіщо вони це зробили.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:02 Ответить
у масі це як? не кизди
показать весь комментарий
16.08.2024 16:18 Ответить
На серйозному фінансовому форумі якось дяді довго сперечалися, кого потрібно та не можна допускати до виборів; тобто, про віковий ценз електорату. Була й така пропозиція, що тре позбавити право голосу пенсів, бо вони податків не платять, ВВП не підвищують. Тіпа, вони завтра здохнуть, а нам, любімим, потім довго розхльобувати оте лайно, що пєнси наголосують...
А я от подумав: може вони позбавлені спілкування з молоддю? Ну, звісно ж, їхні діти не палять комутацію на залізниці, не вживають наркоту, не наводять кацапню на наші військові об'єкти за гроші, а просто самі най-най-найкращі за усіх дітей на світі!
Отже, постає логічне запитання: звідкіля ж беруться у нас оті виродки під назвою "діти"?
показать весь комментарий
16.08.2024 17:06 Ответить
Донька в школі поки ще викладає(збирається уходити). Каже повна вседозволеність та дитиноцентризм в школах. В коридорах мат, образи, вчитель не має право ні на що, одразу прибігають батьки та качають права. Через такий підхід в дітей нема відповідальності, нема моралі. Подивіться, послухайте, як спілкуються ці зграї під супермаркетами, в парках: ипааать, пиляяяять, ********... Це жах та деградація
показать весь комментарий
16.08.2024 16:06 Ответить
"...Подивіться, послухайте, як спілкуються ці зграї..."
Вони спілкуються точнісінько так, як і наша "Ыліта" ("хазяїни жизьні"). Згадайте "*******".
показать весь комментарий
16.08.2024 16:32 Ответить
ст 64 КПК "2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_64/%ARTICLE_n3360% частиною четвертою статті 68 цього Кодексу".
Зачем писать хер..ю насчет несовершеннолетней?
показать весь комментарий
16.08.2024 16:09 Ответить
якість журналістики
показать весь комментарий
16.08.2024 16:19 Ответить
Треба все це висвітлювати , особливо по тв.,щоб ніхто не сподівався на безкарність.
показать весь комментарий
16.08.2024 16:10 Ответить
Так нема чого висвітлювати. Бо ніякого довічного вони не отримають. 1,5 роки умовно за "мєлкоє ***********", бо "ані нєхатєлі".
показать весь комментарий
16.08.2024 16:34 Ответить
..пачиму-та зеленскім-уклонистам-какаразницам-наводчицам.. до 2019 подобное было можно и даже без последствий (даже наоборот - некоторые тупорылые зрадныки, нарциссы-наполеоны стали президентами и их ледями)... а кто-то из особоодарённых дебилов доси не панимают и гатовы павтарить, кАнтрольный, в голову Украине..
показать весь комментарий
16.08.2024 16:18 Ответить
ну хоч би одного пристрелили при "спробі втечи". Як бабця б поробила - зразу б зменшилася кількість бажаючих грошей по бистрому
показать весь комментарий
16.08.2024 16:36 Ответить
"Підлітки намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення." Джерело:
Підлітки???! 😲 Нагадаю, у 1920-му році такий собі уридженець курського Льгова, 16-річний Аркаша Голіков, у миру відомий, як Аркадій Гайдар (тіпо дєтскій пісатєль - прозаїк) командував цілим 58-м красним (в тому числі і від крові тамбовських селян) полком. От такі "підлітки". А то - оболтуси 18-річні.
показать весь комментарий
16.08.2024 17:13 Ответить
Запереть этих тварей пожизненно в те же релейные шкафы, а собственность их родителей конфисковать, продать - и на вырученные деньги восстановить релейные шкафы..
показать весь комментарий
16.08.2024 17:29 Ответить
Кому допоможе це довічне, протягом якого платникі податків мусять їх утримувати? Конфіскувати у батьків квартири, дачі та автівки і виставити на аукціон!
показать весь комментарий
16.08.2024 17:52 Ответить
А юний свинособак на органи!
показать весь комментарий
16.08.2024 18:15 Ответить
не слишком сурово какой нибудь тцкашник ограбил страну на миллионы доларов ему пару лет условно
показать весь комментарий
16.08.2024 18:13 Ответить
Хай ze падлюки їх в тюрмі утримують довічно за свій кошт,а не за гроші платників податків.
показать весь комментарий
16.08.2024 20:24 Ответить
А для кого вообще то коменданский час? Смотрю все пьют-гуляют посреди ночи. Народ вы не забыли что в стране война и диверсанты не спят?
показать весь комментарий
16.08.2024 20:49 Ответить
 
 