Поджигали релейные шкафы железной дороги по заказу РФ: В Одесской области задержали группу юношей, им грозит пожизненное. ФОТОрепортаж
Двое 18-летних юношей и их 15-летняя сообщница в Одесской области поджигали релейные шкафы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Также они снимали на видео результаты обстрелов и наносили антигосударственные надписи.
Подростки пытались поджечь релейный шкаф, выбрав отдаленный отрезок путей без освещения.
"Общение с вражескими спецслужбами происходило через соцсети. Чтобы нанести вред обороноспособности Украины, получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задания. В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитации работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Теперь двум 18-летним юношам и 15-летней сообщнице может грозить пожизненное лишение свободы.
Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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Возять контрабас через кордон з "пмр" та "ждут асвабадітєлєй".
Нехай ці особи скажуть собі: "пращай, моладасть!"
котрі чимось там займаються у темряві
Каже, у них доволі часто ганяють отаких ідіотів.
А я от подумав: може вони позбавлені спілкування з молоддю? Ну, звісно ж, їхні діти не палять комутацію на залізниці, не вживають наркоту, не наводять кацапню на наші військові об'єкти за гроші, а просто самі най-най-найкращі за усіх дітей на світі!
Отже, постає логічне запитання: звідкіля ж беруться у нас оті виродки під назвою "діти"?
Вони спілкуються точнісінько так, як і наша "Ыліта" ("хазяїни жизьні"). Згадайте "*******".
Зачем писать хер..ю насчет несовершеннолетней?
Підлітки???! 😲 Нагадаю, у 1920-му році такий собі уридженець курського Льгова, 16-річний Аркаша Голіков, у миру відомий, як Аркадій Гайдар (тіпо дєтскій пісатєль - прозаїк) командував цілим 58-м красним (в тому числі і від крові тамбовських селян) полком. От такі "підлітки". А то - оболтуси 18-річні.