Поджигали релейные шкафы железной дороги по заказу РФ: В Одесской области задержали группу юношей, им грозит пожизненное. ФОТОрепортаж

Двое 18-летних юношей и их 15-летняя сообщница в Одесской области поджигали релейные шкафы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Также они снимали на видео результаты обстрелов и наносили антигосударственные надписи.

Подростки пытались поджечь релейный шкаф, выбрав отдаленный отрезок путей без освещения.

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"Общение с вражескими спецслужбами происходило через соцсети. Чтобы нанести вред обороноспособности Украины, получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задания. В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитации работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Теперь двум 18-летним юношам и 15-летней сообщнице может грозить пожизненное лишение свободы.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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