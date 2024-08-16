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В Николаеве трое подростков подожгли два военных автомобиля, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу РФ подожгли два автомобиля военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Речь идет о трех юношах 13, 14 и 16 лет. 8 и 9 августа полиции сообщили о пожаре автомобилей военных Mitsubishi L 200 в мкрн Соляные и Ford Ranger в мкрн Северный.

Правоохранители установили, что причиной возгорания внедорожников стал умышленный поджог.

Также правоохранители установили, что трое несовершеннолетних действовали по указаниям российских спецслужб, общаясь с кураторами в одном из мессенджеров. За деньги им предлагали поджигать авто военнослужащих и снимать это на видео.

Также смотрите: Поджигали внедорожники ВСУ на Ивано-Франковщине: Разоблачены два молодых человека, - СБУ. ФОТОрепортаж

По указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом были уничтожены оба пикапа.

Во время обысков у них изъяли телефоны, сим- и банковские карты, которые они использовали для коммуникации с куратором.

16-летнему задержанному следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет заключения.

Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 16-летний юноша по заказу РФ поджигал авто военных в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві затримали трьох підлітків, які спалили два авто
У Миколаєві затримали трьох підлітків, які спалили два авто
У Миколаєві затримали трьох підлітків, які спалили два авто

Автор: 

Николаев (2152) поджог (1071) подростки (444) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+26
Я так понимаю, что родители этих недорослей вскладчину купят для ВСУ два пикапа, а сожженные возьмут себе на долгую память.
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16.08.2024 14:31
+22
Що це за вилупки повиростали, впевнений що батьки такі ж самі.
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16.08.2024 14:29
+21
Це вже яким кінченим бидлом треба бути що б допомагати ворогу ,який кожен день обстрілює твоє місто і вбив сотні миколаївців ,ця погань не зрозуміє допоки не буде засудження до довічного і конфіксація майна ,що б конфіксувати за завдану шкоду.
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16.08.2024 14:32
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Що це за вилупки повиростали, впевнений що батьки такі ж самі.
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16.08.2024 14:29 Ответить
Пакалєніє тік-тока і рускава матєрнава репа.
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16.08.2024 14:47 Ответить
А що зробили ВОНИ - щоб Україна до них "відносилася"? В 1994 році на лекції з правової підготовки одне "чмо" яке присягнуло Україні тільки з-за того щоб не їхать дослужувать в "Мухосранськ" кричало мені:
- А что сделала для нас Украина? Ана даже природный запаведник уничтожила! Сиваш!
- Чем именно?
- Ана правела Северо-Крымский канал! В Сиваше уже рыба завелась!
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16.08.2024 15:04 Ответить
У тебе з ГОЛОВОЮ - ПОРЯДОК?!
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16.08.2024 17:10 Ответить
На даунбасіїї за проукраїнськи погляди дітей калічили і вбивали, як того самого Чубенко у якого була блакитна жовта стрічка
, на віки йому слава. А тут під носом за кацапськи смердючі рублі тварюки, якіїхні батьки, палять вкрай необхідні автівки військових. То і за таких лічінок і справжні Українці гинуть.
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16.08.2024 14:44 Ответить
Я так понимаю, что родители этих недорослей вскладчину купят для ВСУ два пикапа, а сожженные возьмут себе на долгую память.
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16.08.2024 14:31 Ответить
а чого тільки два ? а моральні втрати, а витрати на розшук - хто компенсує ? три квартири, можливо, вистачить на часткове покриття збиткі
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16.08.2024 14:47 Ответить
малолітні потвори...
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16.08.2024 14:32 Ответить
Це вже яким кінченим бидлом треба бути що б допомагати ворогу ,який кожен день обстрілює твоє місто і вбив сотні миколаївців ,ця погань не зрозуміє допоки не буде засудження до довічного і конфіксація майна ,що б конфіксувати за завдану шкоду.
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16.08.2024 14:32 Ответить
Рускіє убівают тока біндєравцов!
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16.08.2024 14:48 Ответить
******* підростаюче покоління - це пластмасові тіктокерні напівдебіли
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16.08.2024 14:37 Ответить
...таких треба карати разом з їхньою родиною.Інакше злочини ,будуть продовжуватись.
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16.08.2024 14:39 Ответить
Не можна!
Батькам цих "дітей" по 35-40 років, це виборці Вови Боневтіка.
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16.08.2024 14:58 Ответить
це діти не українців. їх треба винищувати.
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16.08.2024 14:46 Ответить
Малолетні підори!!!! Згадую хлопців з півдня 16 та 17 років яких вбили рашисти за партизанство, і ціх підорі в! Я за страту ціх козлів щоб поганого ********** не народили. Мені таких не жалко!
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16.08.2024 14:49 Ответить
Ларисо! У нас було те саме! На початку березня 2022 кацапи на в"їзді в Льгов (чернігівський) розстріляли з кулемета підлітків!
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16.08.2024 14:56 Ответить
Родакам - рахунок у цивільно-правовому порядку! І хай батьки сплачують! Раз "уйобків" виростили!
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16.08.2024 14:54 Ответить
Ага за осточною вартістю зношених авто....самий гуманний суд нарахує 5000 грн...
Якби вони спалили авто суддді...то такі да сплатили б по повній....
В данному випадку https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ ось найкращий вихід
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16.08.2024 14:58 Ответить
Вообще то военные авто и другая техника должна охраняться военными. Представьте сколько в Украине рашистских диверсантов и что будет если они не поджигать а будут закладывать взрывчатку
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16.08.2024 15:02 Ответить
Військовий знімає квартиру в глухому районі міста. Закритої стоянки з вільними місцями поблизу немає. Біля кожного будинку військових ставити?
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16.08.2024 15:10 Ответить
Ти підар чи свинопас?
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16.08.2024 15:11 Ответить
Діти батьків ,які у 19 р . підписали вирок і для своїх дітей ...по приколу ...
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16.08.2024 15:08 Ответить
200відсотків ,що там такі самі і батьки!
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16.08.2024 15:08 Ответить
вивести на площу та прилюдно, відшмагати лозиною по голій сраці.
Ще й викласти це в інтернет.
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16.08.2024 16:13 Ответить
У нас миллиарды выделяют на бесполезные "марафоны" (по своей сути взятка олегархам,что бы были лояльны к властям) и не могут начать "просвещать" малолетних дурбалеев при помощи "тиктокеров".(достаточно заплатить пару миллионов "блогерам"),которые доступно обьснили чем вконце все это может им обернуться.Отсутсвие системной работы-прказатель слабости(или даже бесполезности)власти.Армия чиновников-дармоедов ,вместе с судьями,зелеными депутатами и подопечными регента Ермака... которых можно просто разогнать.И их отсутсвие никто не заметит.
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16.08.2024 16:15 Ответить
А в мене виникає таке питання - а чому той пікап не під Покровськом поранених вивозить? Бо військові з фронту прохають їм купити дрони, пікапи...
А тут якись жолнеж мало не на БТР по Миколаєву розсікає.
Якщо це приватне авто, то звідки гроші у майора, чи капітана на пікап?
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16.08.2024 16:33 Ответить
суче насіння!
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16.08.2024 17:11 Ответить
Патріоти на фронті життя свої кладуть, а недоноски просто гроші заробляють за рахунок військових. Їм усе одно, як заробляти... мабуть, таким чином вони самоутвєрждаюцца в очах своїх друзів?
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16.08.2024 17:30 Ответить
Як конфіскуєте майно батьків, то десятим будуть заказувати не робити цього, і цікавитись що ваші діти роблять.
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16.08.2024 18:09 Ответить
Мені " совку" не зрозуміло, хто так виховав цих у...бків.?
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16.08.2024 21:11 Ответить
 
 