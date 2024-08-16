В Николаеве трое подростков подожгли два военных автомобиля, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу РФ подожгли два автомобиля военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Речь идет о трех юношах 13, 14 и 16 лет. 8 и 9 августа полиции сообщили о пожаре автомобилей военных Mitsubishi L 200 в мкрн Соляные и Ford Ranger в мкрн Северный.
Правоохранители установили, что причиной возгорания внедорожников стал умышленный поджог.
Также правоохранители установили, что трое несовершеннолетних действовали по указаниям российских спецслужб, общаясь с кураторами в одном из мессенджеров. За деньги им предлагали поджигать авто военнослужащих и снимать это на видео.
По указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом были уничтожены оба пикапа.
Во время обысков у них изъяли телефоны, сим- и банковские карты, которые они использовали для коммуникации с куратором.
16-летнему задержанному следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".
Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет заключения.
Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.
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- А что сделала для нас Украина? Ана даже природный запаведник уничтожила! Сиваш!
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, на віки йому слава. А тут під носом за кацапськи смердючі рублі тварюки, якіїхні батьки, палять вкрай необхідні автівки військових. То і за таких лічінок і справжні Українці гинуть.
Батькам цих "дітей" по 35-40 років, це виборці Вови Боневтіка.
Якби вони спалили авто суддді...то такі да сплатили б по повній....
В данному випадку https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ ось найкращий вихід
Ще й викласти це в інтернет.
А тут якись жолнеж мало не на БТР по Миколаєву розсікає.
Якщо це приватне авто, то звідки гроші у майора, чи капітана на пікап?