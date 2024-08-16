В Николаеве трое подростков подожгли два военных автомобиля, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве задержали трех подростков, которые по заказу РФ подожгли два автомобиля военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Речь идет о трех юношах 13, 14 и 16 лет. 8 и 9 августа полиции сообщили о пожаре автомобилей военных Mitsubishi L 200 в мкрн Соляные и Ford Ranger в мкрн Северный.

Правоохранители установили, что причиной возгорания внедорожников стал умышленный поджог.

Также правоохранители установили, что трое несовершеннолетних действовали по указаниям российских спецслужб, общаясь с кураторами в одном из мессенджеров. За деньги им предлагали поджигать авто военнослужащих и снимать это на видео.

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По указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом были уничтожены оба пикапа.

Во время обысков у них изъяли телефоны, сим- и банковские карты, которые они использовали для коммуникации с куратором.

16-летнему задержанному следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет заключения.

Решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.

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