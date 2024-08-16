УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12453 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 763 42

У Миколаєві троє підлітків підпалили два військові авто, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві затримали трьох підлітків, які на замовлення РФ підпалили два автомобілі військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Йдеться про трьох хлопців 13, 14 та 16 років. 8 та 9 серпня поліції повідомили про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мікрорайоні Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний.

Правоохоронці встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал.

Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

Також читайте: Спалив авто ЗСУ та готував замах на українського офіцера: у Києві затримано 20-річного агента РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав "потрібний" автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи.

Під час обшуків у них вилучили телефони, сім- та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.

16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.

Читайте: Затримано трьох молодиків, які підпалювали військові автомобілі у Харкові та на Прикарпатті. ФОТО

У Миколаєві затримали трьох підлітків, які спалили два авто
У Миколаєві затримали трьох підлітків, які спалили два авто
У Миколаєві затримали трьох підлітків, які спалили два авто

Автор: 

Миколаїв (1805) підпал (673) підлітки (406) Нацполіція (15164)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Я так понимаю, что родители этих недорослей вскладчину купят для ВСУ два пикапа, а сожженные возьмут себе на долгую память.
показати весь коментар
16.08.2024 14:31
+22
Що це за вилупки повиростали, впевнений що батьки такі ж самі.
показати весь коментар
16.08.2024 14:29
+21
Це вже яким кінченим бидлом треба бути що б допомагати ворогу ,який кожен день обстрілює твоє місто і вбив сотні миколаївців ,ця погань не зрозуміє допоки не буде засудження до довічного і конфіксація майна ,що б конфіксувати за завдану шкоду.
показати весь коментар
16.08.2024 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що це за вилупки повиростали, впевнений що батьки такі ж самі.
показати весь коментар
16.08.2024 14:29 Відповісти
Пакалєніє тік-тока і рускава матєрнава репа.
показати весь коментар
16.08.2024 14:47 Відповісти
А що зробили ВОНИ - щоб Україна до них "відносилася"? В 1994 році на лекції з правової підготовки одне "чмо" яке присягнуло Україні тільки з-за того щоб не їхать дослужувать в "Мухосранськ" кричало мені:
- А что сделала для нас Украина? Ана даже природный запаведник уничтожила! Сиваш!
- Чем именно?
- Ана правела Северо-Крымский канал! В Сиваше уже рыба завелась!
показати весь коментар
16.08.2024 15:04 Відповісти
У тебе з ГОЛОВОЮ - ПОРЯДОК?!
показати весь коментар
16.08.2024 17:10 Відповісти
На даунбасіїї за проукраїнськи погляди дітей калічили і вбивали, як того самого Чубенко у якого була блакитна жовта стрічка
, на віки йому слава. А тут під носом за кацапськи смердючі рублі тварюки, якіїхні батьки, палять вкрай необхідні автівки військових. То і за таких лічінок і справжні Українці гинуть.
показати весь коментар
16.08.2024 14:44 Відповісти
Я так понимаю, что родители этих недорослей вскладчину купят для ВСУ два пикапа, а сожженные возьмут себе на долгую память.
показати весь коментар
16.08.2024 14:31 Відповісти
а чого тільки два ? а моральні втрати, а витрати на розшук - хто компенсує ? три квартири, можливо, вистачить на часткове покриття збиткі
показати весь коментар
16.08.2024 14:47 Відповісти
малолітні потвори...
показати весь коментар
16.08.2024 14:32 Відповісти
Це вже яким кінченим бидлом треба бути що б допомагати ворогу ,який кожен день обстрілює твоє місто і вбив сотні миколаївців ,ця погань не зрозуміє допоки не буде засудження до довічного і конфіксація майна ,що б конфіксувати за завдану шкоду.
показати весь коментар
16.08.2024 14:32 Відповісти
Рускіє убівают тока біндєравцов!
показати весь коментар
16.08.2024 14:48 Відповісти
******* підростаюче покоління - це пластмасові тіктокерні напівдебіли
показати весь коментар
16.08.2024 14:37 Відповісти
...таких треба карати разом з їхньою родиною.Інакше злочини ,будуть продовжуватись.
показати весь коментар
16.08.2024 14:39 Відповісти
Не можна!
Батькам цих "дітей" по 35-40 років, це виборці Вови Боневтіка.
показати весь коментар
16.08.2024 14:58 Відповісти
це діти не українців. їх треба винищувати.
показати весь коментар
16.08.2024 14:46 Відповісти
Малолетні підори!!!! Згадую хлопців з півдня 16 та 17 років яких вбили рашисти за партизанство, і ціх підорі в! Я за страту ціх козлів щоб поганого ********** не народили. Мені таких не жалко!
показати весь коментар
16.08.2024 14:49 Відповісти
Ларисо! У нас було те саме! На початку березня 2022 кацапи на в"їзді в Льгов (чернігівський) розстріляли з кулемета підлітків!
показати весь коментар
16.08.2024 14:56 Відповісти
Родакам - рахунок у цивільно-правовому порядку! І хай батьки сплачують! Раз "уйобків" виростили!
показати весь коментар
16.08.2024 14:54 Відповісти
Ага за осточною вартістю зношених авто....самий гуманний суд нарахує 5000 грн...
Якби вони спалили авто суддді...то такі да сплатили б по повній....
В данному випадку https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ ось найкращий вихід
показати весь коментар
16.08.2024 14:58 Відповісти
Вообще то военные авто и другая техника должна охраняться военными. Представьте сколько в Украине рашистских диверсантов и что будет если они не поджигать а будут закладывать взрывчатку
показати весь коментар
16.08.2024 15:02 Відповісти
Військовий знімає квартиру в глухому районі міста. Закритої стоянки з вільними місцями поблизу немає. Біля кожного будинку військових ставити?
показати весь коментар
16.08.2024 15:10 Відповісти
Ти підар чи свинопас?
показати весь коментар
16.08.2024 15:11 Відповісти
Діти батьків ,які у 19 р . підписали вирок і для своїх дітей ...по приколу ...
показати весь коментар
16.08.2024 15:08 Відповісти
200відсотків ,що там такі самі і батьки!
показати весь коментар
16.08.2024 15:08 Відповісти
вивести на площу та прилюдно, відшмагати лозиною по голій сраці.
Ще й викласти це в інтернет.
показати весь коментар
16.08.2024 16:13 Відповісти
У нас миллиарды выделяют на бесполезные "марафоны" (по своей сути взятка олегархам,что бы были лояльны к властям) и не могут начать "просвещать" малолетних дурбалеев при помощи "тиктокеров".(достаточно заплатить пару миллионов "блогерам"),которые доступно обьснили чем вконце все это может им обернуться.Отсутсвие системной работы-прказатель слабости(или даже бесполезности)власти.Армия чиновников-дармоедов ,вместе с судьями,зелеными депутатами и подопечными регента Ермака... которых можно просто разогнать.И их отсутсвие никто не заметит.
показати весь коментар
16.08.2024 16:15 Відповісти
А в мене виникає таке питання - а чому той пікап не під Покровськом поранених вивозить? Бо військові з фронту прохають їм купити дрони, пікапи...
А тут якись жолнеж мало не на БТР по Миколаєву розсікає.
Якщо це приватне авто, то звідки гроші у майора, чи капітана на пікап?
показати весь коментар
16.08.2024 16:33 Відповісти
суче насіння!
показати весь коментар
16.08.2024 17:11 Відповісти
Патріоти на фронті життя свої кладуть, а недоноски просто гроші заробляють за рахунок військових. Їм усе одно, як заробляти... мабуть, таким чином вони самоутвєрждаюцца в очах своїх друзів?
показати весь коментар
16.08.2024 17:30 Відповісти
Як конфіскуєте майно батьків, то десятим будуть заказувати не робити цього, і цікавитись що ваші діти роблять.
показати весь коментар
16.08.2024 18:09 Відповісти
Мені " совку" не зрозуміло, хто так виховав цих у...бків.?
показати весь коментар
16.08.2024 21:11 Відповісти
 
 