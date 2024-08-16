У Миколаєві троє підлітків підпалили два військові авто, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаєві затримали трьох підлітків, які на замовлення РФ підпалили два автомобілі військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Йдеться про трьох хлопців 13, 14 та 16 років. 8 та 9 серпня поліції повідомили про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мікрорайоні Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний.
Правоохоронці встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал.
Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.
За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав "потрібний" автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи.
Під час обшуків у них вилучили телефони, сім- та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.
16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".
Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.
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, на віки йому слава. А тут під носом за кацапськи смердючі рублі тварюки, якіїхні батьки, палять вкрай необхідні автівки військових. То і за таких лічінок і справжні Українці гинуть.
Батькам цих "дітей" по 35-40 років, це виборці Вови Боневтіка.
Якби вони спалили авто суддді...то такі да сплатили б по повній....
В данному випадку https://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ ось найкращий вихід
Ще й викласти це в інтернет.
А тут якись жолнеж мало не на БТР по Миколаєву розсікає.
Якщо це приватне авто, то звідки гроші у майора, чи капітана на пікап?