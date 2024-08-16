Підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення РФ: В Одеській області затримали групу юнаків, їм загрожує довічне. ФОТОрепортаж

Двоє 18-річних юнаків та їхня 15-річна спільниця на Одещині підпалювали релейні шафи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Також вони знімали на відео результати обстрілів та наносили антидержавні надписи.

Підлітки намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

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"Спілкування з ворожими спецслужбами відбувалося через соцмережі. Щоби нанести шкоду обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. У даному випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджуючих доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду", - йдеться в повідомленні.

Усім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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