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Підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення РФ: В Одеській області затримали групу юнаків, їм загрожує довічне. ФОТОрепортаж

Двоє 18-річних юнаків та їхня 15-річна спільниця на Одещині підпалювали релейні шафи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Також вони знімали на відео результати обстрілів та наносили антидержавні надписи.

Підлітки намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох молодиків, які підпалювали військові автомобілі у Харкові та на Прикарпатті. ФОТО

"Спілкування з ворожими спецслужбами відбувалося через соцмережі. Щоби нанести шкоду обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. У даному випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджуючих доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду", - йдеться в повідомленні.

Усім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві троє підлітків підпалили два військові авто, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримали юнаків, які підпалювали релейні шафи на Одещині
Затримали юнаків, які підпалювали релейні шафи на Одещині
Затримали юнаків, які підпалювали релейні шафи на Одещині

Автор: 

Одеська область (3210) підпал (673) диверсія (348)


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Топ коментарі
+19
Тільки знищувати цю паскуду не дивлячись на вік ,батьки цих виродків мають компенсувати за завдану шкоду державі ,це ще раз доводить відсутність патріотичного виховання та ганебна під час війни політика "какая разница" дає свої гіркі плоди.
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16.08.2024 15:52
+19
Вгадайте з одного разу, якою свинособачою говіркою вони розмовляють.
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16.08.2024 15:52
+19
Донька в школі поки ще викладає(збирається уходити). Каже повна вседозволеність та дитиноцентризм в школах. В коридорах мат, образи, вчитель не має право ні на що, одразу прибігають батьки та качають права. Через такий підхід в дітей нема відповідальності, нема моралі. Подивіться, послухайте, як спілкуються ці зграї під супермаркетами, в парках: ипааать, пиляяяять, ********... Це жах та деградація
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16.08.2024 16:06
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"Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі" - 🔥
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16.08.2024 15:43 Відповісти
неповнолітнім не дають ПЖ
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16.08.2024 16:17 Відповісти
Так, дівчиську "пощастило".
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16.08.2024 16:41 Відповісти
Краще б вони груповим сексом займались, а тепер хлопці півнями ходити будуть!
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16.08.2024 17:45 Відповісти
як казала моя баба "нема у голові - кишки"
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16.08.2024 17:51 Відповісти
...може...
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16.08.2024 19:14 Відповісти
нех.. годувати, викликайте ТЦК
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16.08.2024 15:44 Відповісти
****, ну де батьки оцих червів? ...задроти
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16.08.2024 15:46 Відповісти
"...де батьки оцих червів?"
Возять контрабас через кордон з "пмр" та "ждут асвабадітєлєй".
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16.08.2024 15:54 Відповісти
Сидять у кущах та знімають на відео наші військові об'єкти та пересування особового складу; потім скидають телеграм-каналами то все кацапні за гроші.
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16.08.2024 16:43 Відповісти
це тільки припущення про можливі наслідки..., а тре про якісь реальні строки розповісти..., нажаль в такому віці у багатьох не тільки відсутнє почуття самозбереження а й мізки недостатньо розвинуті...
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16.08.2024 15:46 Відповісти
Дівчисько скоріш за все пішло за компанію з "дорослими пацанами", а от два виродки чудово розуміли, що саме вони роблять.
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16.08.2024 15:54 Відповісти
Якшо батьки не навчили розуму своєму дитятку, то тепер це буде робити держава.
Нехай ці особи скажуть собі: "пращай, моладасть!"
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16.08.2024 16:47 Відповісти
Не впевнений що 73% чудово розуміли що вони роблять)
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16.08.2024 17:23 Відповісти
дівку брали для алібі,можливо.
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16.08.2024 18:28 Відповісти
У нас вільна країна. Ніхто навіть не зверне увагу на двох парубків,
котрі чимось там займаються у темряві
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16.08.2024 18:32 Відповісти
Засуйте им пояльник в одно место.
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16.08.2024 15:50 Відповісти
Проблема в том, что им нечего бояться. Посидят максимум до ближайшего обмена.
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16.08.2024 15:51 Відповісти
Какого обмена? Гражданских же не меняют вообще!
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16.08.2024 16:03 Відповісти
Кто тебе такую глупость сказал? Гражданских, граждан Украиньі меняют на россию аж бегом,если россея захочет.Например, Медведчука поменяли, например всех подозреваемьіх ,граждан Украиньі,по собьітиям 2 мая в Одессе.
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16.08.2024 18:31 Відповісти
Так Медведчук же кум Путла, а про подозреваемых 2 мая впервые слышу вообще! Когда это было? Еще до вторжения кацапов?
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17.08.2024 07:04 Відповісти
Если кум Путина, то по какому закону разрешается кумовьев менять не взирая на гражданство? И, да, есть ли документ, что он кум путина ,или просто "все говорят", но ето же просто слухами может бьіть? По "одесситам" поищите сами и заодно подумайте, а почему за них все скромно молчат, а вьі вот и не интересуетесь?Получается, что в тарелку насьіпали, то и всьели, а кухню не проверяете?
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17.08.2024 12:18 Відповісти
с чего это их менять на каком основании - они граждане Украины , совершали преступления на территории Украины , да и кацапам они нах не нужны у них сейчас есть кого из плена вытягивать а не заниматься какими то імбецилами
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16.08.2024 16:19 Відповісти
Тільки знищувати цю паскуду не дивлячись на вік ,батьки цих виродків мають компенсувати за завдану шкоду державі ,це ще раз доводить відсутність патріотичного виховання та ганебна під час війни політика "какая разница" дає свої гіркі плоди.
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16.08.2024 15:52 Відповісти
Ніхто не переконає мене у тому,що у нормальних батьків, можуть бути отакі виродки! 1000 відсотків,що там такі самі й батьки.Батьки повинні нести ще більшу відповідальність ніж ці виродки.
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16.08.2024 17:32 Відповісти
буває. Згадайте фільм "інтердевочка")))
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16.08.2024 19:25 Відповісти
Вгадайте з одного разу, якою свинособачою говіркою вони розмовляють.
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16.08.2024 15:52 Відповісти
"рускіматєрним".
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16.08.2024 15:55 Відповісти
Bingo!!!
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16.08.2024 16:01 Відповісти
Адєска-харькавскім діалєктом.
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16.08.2024 16:49 Відповісти
слобожанським діалектом?
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16.08.2024 18:32 Відповісти
Такому лайну краще не дати вирости...
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16.08.2024 15:56 Відповісти
Щойно розмовляв зі знайомим, залізничником.
Каже, у них доволі часто ганяють отаких ідіотів.
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16.08.2024 15:57 Відповісти
Їх не ганяти треба, а відстрелювати. У них--заробітки, а у нас--війна.
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16.08.2024 16:51 Відповісти
Абсолютна безпринципність та аморальність породжують такі речі. Молодняк у масі своїй зараз весь такий. За гроші маму рідну продадуть, а потім дуже переконливо (на їхню думку) пояснять у youtube навіщо вони це зробили.
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16.08.2024 16:02 Відповісти
у масі це як? не кизди
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16.08.2024 16:18 Відповісти
На серйозному фінансовому форумі якось дяді довго сперечалися, кого потрібно та не можна допускати до виборів; тобто, про віковий ценз електорату. Була й така пропозиція, що тре позбавити право голосу пенсів, бо вони податків не платять, ВВП не підвищують. Тіпа, вони завтра здохнуть, а нам, любімим, потім довго розхльобувати оте лайно, що пєнси наголосують...
А я от подумав: може вони позбавлені спілкування з молоддю? Ну, звісно ж, їхні діти не палять комутацію на залізниці, не вживають наркоту, не наводять кацапню на наші військові об'єкти за гроші, а просто самі най-най-найкращі за усіх дітей на світі!
Отже, постає логічне запитання: звідкіля ж беруться у нас оті виродки під назвою "діти"?
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16.08.2024 17:06 Відповісти
Донька в школі поки ще викладає(збирається уходити). Каже повна вседозволеність та дитиноцентризм в школах. В коридорах мат, образи, вчитель не має право ні на що, одразу прибігають батьки та качають права. Через такий підхід в дітей нема відповідальності, нема моралі. Подивіться, послухайте, як спілкуються ці зграї під супермаркетами, в парках: ипааать, пиляяяять, ********... Це жах та деградація
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16.08.2024 16:06 Відповісти
"...Подивіться, послухайте, як спілкуються ці зграї..."
Вони спілкуються точнісінько так, як і наша "Ыліта" ("хазяїни жизьні"). Згадайте "*******".
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16.08.2024 16:32 Відповісти
ст 64 КПК "2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_64/%ARTICLE_n3360% частиною четвертою статті 68 цього Кодексу".
Зачем писать хер..ю насчет несовершеннолетней?
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16.08.2024 16:09 Відповісти
якість журналістики
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16.08.2024 16:19 Відповісти
Треба все це висвітлювати , особливо по тв.,щоб ніхто не сподівався на безкарність.
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16.08.2024 16:10 Відповісти
Так нема чого висвітлювати. Бо ніякого довічного вони не отримають. 1,5 роки умовно за "мєлкоє ***********", бо "ані нєхатєлі".
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16.08.2024 16:34 Відповісти
..пачиму-та зеленскім-уклонистам-какаразницам-наводчицам.. до 2019 подобное было можно и даже без последствий (даже наоборот - некоторые тупорылые зрадныки, нарциссы-наполеоны стали президентами и их ледями)... а кто-то из особоодарённых дебилов доси не панимают и гатовы павтарить, кАнтрольный, в голову Украине..
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16.08.2024 16:18 Відповісти
ну хоч би одного пристрелили при "спробі втечи". Як бабця б поробила - зразу б зменшилася кількість бажаючих грошей по бистрому
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16.08.2024 16:36 Відповісти
"Підлітки намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення." Джерело:
Підлітки???! 😲 Нагадаю, у 1920-му році такий собі уридженець курського Льгова, 16-річний Аркаша Голіков, у миру відомий, як Аркадій Гайдар (тіпо дєтскій пісатєль - прозаїк) командував цілим 58-м красним (в тому числі і від крові тамбовських селян) полком. От такі "підлітки". А то - оболтуси 18-річні.
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16.08.2024 17:13 Відповісти
Запереть этих тварей пожизненно в те же релейные шкафы, а собственность их родителей конфисковать, продать - и на вырученные деньги восстановить релейные шкафы..
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16.08.2024 17:29 Відповісти
Кому допоможе це довічне, протягом якого платникі податків мусять їх утримувати? Конфіскувати у батьків квартири, дачі та автівки і виставити на аукціон!
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16.08.2024 17:52 Відповісти
А юний свинособак на органи!
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16.08.2024 18:15 Відповісти
не слишком сурово какой нибудь тцкашник ограбил страну на миллионы доларов ему пару лет условно
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16.08.2024 18:13 Відповісти
Хай ze падлюки їх в тюрмі утримують довічно за свій кошт,а не за гроші платників податків.
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16.08.2024 20:24 Відповісти
А для кого вообще то коменданский час? Смотрю все пьют-гуляют посреди ночи. Народ вы не забыли что в стране война и диверсанты не спят?
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16.08.2024 20:49 Відповісти
 
 