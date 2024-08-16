Підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення РФ: В Одеській області затримали групу юнаків, їм загрожує довічне. ФОТОрепортаж
Двоє 18-річних юнаків та їхня 15-річна спільниця на Одещині підпалювали релейні шафи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Також вони знімали на відео результати обстрілів та наносили антидержавні надписи.
Підлітки намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.
"Спілкування з ворожими спецслужбами відбувалося через соцмережі. Щоби нанести шкоду обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. У даному випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджуючих доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду", - йдеться в повідомленні.
Усім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі.
Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Возять контрабас через кордон з "пмр" та "ждут асвабадітєлєй".
Нехай ці особи скажуть собі: "пращай, моладасть!"
котрі чимось там займаються у темряві
Каже, у них доволі часто ганяють отаких ідіотів.
А я от подумав: може вони позбавлені спілкування з молоддю? Ну, звісно ж, їхні діти не палять комутацію на залізниці, не вживають наркоту, не наводять кацапню на наші військові об'єкти за гроші, а просто самі най-най-найкращі за усіх дітей на світі!
Отже, постає логічне запитання: звідкіля ж беруться у нас оті виродки під назвою "діти"?
Вони спілкуються точнісінько так, як і наша "Ыліта" ("хазяїни жизьні"). Згадайте "*******".
Зачем писать хер..ю насчет несовершеннолетней?
Підлітки???! 😲 Нагадаю, у 1920-му році такий собі уридженець курського Льгова, 16-річний Аркаша Голіков, у миру відомий, як Аркадій Гайдар (тіпо дєтскій пісатєль - прозаїк) командував цілим 58-м красним (в тому числі і від крові тамбовських селян) полком. От такі "підлітки". А то - оболтуси 18-річні.