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Обстріл Черкащини: Виникла пожежа в господарській споруді. Пошкоджено лінію електропередач. ФОТОрепортаж

На Черкащині внаслідок обстрілу РФ виникла пожежа в одному з районів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті ворожої атаки виникла пожежа у господарчій споруді в одному з районів Черкаської області. Рятувальники ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

"Кількість зруйнованих будинків уточнюється. Попередньо без постраждалих.

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Наслідки обстрілу Черкащини
Наслідки обстрілу Черкащини
Наслідки обстрілу Черкащини

Автор: 

обстріл (28449) пожежа (4325) ДСНС (5105) Чернігівська область (909)


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Интересно, а мы до сих пор без перебоев Орбану рашистскую нефть качаем? Я подозреваю что даже если вся Украина будет без света сидеть и в холоде, мы найдем способ Орбану нефть качать по "дружбе"
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26.08.2024 11:52 Відповісти
Відремонтували швидко , і світло дали , головне щоб без жертв , а будинки , то таке ...
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26.08.2024 14:26 Відповісти
 
 