Обстріл Черкащини: Виникла пожежа в господарській споруді. Пошкоджено лінію електропередач. ФОТОрепортаж

На Черкащині внаслідок обстрілу РФ виникла пожежа в одному з районів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті ворожої атаки виникла пожежа у господарчій споруді в одному з районів Черкаської області. Рятувальники ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

"Кількість зруйнованих будинків уточнюється. Попередньо без постраждалих.

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