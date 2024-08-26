Обстріл Черкащини: Виникла пожежа в господарській споруді. Пошкоджено лінію електропередач. ФОТОрепортаж
На Черкащині внаслідок обстрілу РФ виникла пожежа в одному з районів.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті ворожої атаки виникла пожежа у господарчій споруді в одному з районів Черкаської області. Рятувальники ліквідували загорання", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.
"Кількість зруйнованих будинків уточнюється. Попередньо без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.08.2024 11:52 Відповісти Мені подобається 0
Tata Parasolka
показати весь коментар26.08.2024 14:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль