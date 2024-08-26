З ночі ворог атакував Хмельниччину ракетами та дронами, розпочали роботу Пункти незламности
26 серпня російські військові з ночі атакували Хмельницьку область дронами та ракетами. Працювала ППО, лунали вибухи
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Він зазначив, що наразі з'ясовуються наслідки атаки, всі оперативні служби працюють на місцях.
"Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб усі мали можливість підзарядити телефони та отримати необхідні першочергові послуги", - йдеться в повідомленні.
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