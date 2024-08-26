С ночи враг атаковал Хмельнитчину ракетами и дронами, начали работу Пункты несокрушимости
26 августа российские военные с ночи атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Работала ПВО, раздавались взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Он отметил, что сейчас выясняются последствия атака, все оперативные службы работают на местах.
"Поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы все имели возможность подзарядить телефоны и получить необходимые первоочередные услуги", - говорится в сообщении.
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