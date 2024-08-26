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С ночи враг атаковал Хмельнитчину ракетами и дронами, начали работу Пункты несокрушимости

Хмельниччина

26 августа российские военные с ночи атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Работала ПВО, раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Он отметил, что сейчас выясняются последствия атака, все оперативные службы работают на местах.

"Поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы все имели возможность подзарядить телефоны и получить необходимые первоочередные услуги", - говорится в сообщении.

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