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В Кременчуге снова раздались взрывы

шахед

Второй раз утром в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В регионе воздушная тревога продолжается уже более 11 часов. Перед этим Воздушные силы сообщали о шахеде, который двигался по руслу Днепра в направлении Кременчуга.

Местные жители сообщают о работе ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине в результате обстрела - превентивные отключения подстанций, повреждены частные дома

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беспилотник (3546) Кременчуг (350) ПВО (2717)


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