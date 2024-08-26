В Кременчуге снова раздались взрывы

Второй раз утром в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В регионе воздушная тревога продолжается уже более 11 часов. Перед этим Воздушные силы сообщали о шахеде, который двигался по руслу Днепра в направлении Кременчуга.

Местные жители сообщают о работе ПВО.

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