В Кременчуге снова раздались взрывы
Второй раз утром в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В регионе воздушная тревога продолжается уже более 11 часов. Перед этим Воздушные силы сообщали о шахеде, который двигался по руслу Днепра в направлении Кременчуга.
Местные жители сообщают о работе ПВО.
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