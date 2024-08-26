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У Кременчуці знову пролунали вибухи

шахед

Вдруге зранку у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У регіоні повітряна тривога триває вже понад 11 годин. Перед цим Повітряні сили повідомляли про шахед, який рухався руслом Дніпра у напрямку Кременчука.

Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.

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безпілотник (4107) Кременчук (293) ППО (3153)


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