У Кременчуці знову пролунали вибухи
Вдруге зранку у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У регіоні повітряна тривога триває вже понад 11 годин. Перед цим Повітряні сили повідомляли про шахед, який рухався руслом Дніпра у напрямку Кременчука.
Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.
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