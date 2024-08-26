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Новини
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На Кіровоградщині ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури, працювала ППО. Є постраждалий

Над Кіровоградщиною сили ППО знищили шахеди

Під час ранкової атаки сили ППО знищили ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. Попередньо – без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

"Ворог знов цілив по об’єктах української енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрійського районів", - йдеться в повідомленні.

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Згодом Райкович повідомив, що одного постраждалого було госпіталізовано у Голованівську ЦРЛ.

"Чоловікові оперативно надали медичну допомогу. Він під наглядом лікарів", - зазначив начальник ОВА.

Автор: 

обстріл (28274) ППО (3153) Кіровоградська область (567)


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Світла немає. Знову захист енергооб'єктів прой@баний. Експорт закінчено. Чи ні?
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26.08.2024 11:23 Відповісти
це просто байкИ були від потужних зеШашликів
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26.08.2024 11:25 Відповісти
Пройобане все. За три роки вже й захист могли зробити,децентралізацію, дублювати ключові енерговузли, але кому це всралося? Хай стадо живебез світла, краше бабло розпиляти.
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26.08.2024 11:40 Відповісти
 
 