На Кіровоградщині ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури, працювала ППО. Є постраждалий
Під час ранкової атаки сили ППО знищили ворожі дрони в небі над Кіровоградщиною. Попередньо – без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог знов цілив по об’єктах української енергетики, а також по критичній інфраструктурі Кропивницького та Олександрійського районів", - йдеться в повідомленні.
Згодом Райкович повідомив, що одного постраждалого було госпіталізовано у Голованівську ЦРЛ.
"Чоловікові оперативно надали медичну допомогу. Він під наглядом лікарів", - зазначив начальник ОВА.
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Gary Grant
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botoks
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Светлана Круп
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