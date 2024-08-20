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Нічна атака дронів: на Кіровоградщині пошкоджені будинки, без постраждалих

шахеди

На Кіровоградщині уламки російського дрона пошкодили будинки та автомобілі.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чергова ворожа атака. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній із громад Олександрійського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька покрівель, вікон, парканів приватних домоволодінь. Зачепило й два автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28339) Кіровоградська область (568)


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