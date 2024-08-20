Ночная атака дронов: в Кировоградской области повреждены дома, без пострадавших
На Кировоградщине обломки российского дрона повредили дома и автомобили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Очередная вражеская атака. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Александрийского района обломками сбитого дрона повреждены несколько кровель, окон, заборов частных домовладений. Зацепило и два автомобиля", - говорится в сообщении.
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