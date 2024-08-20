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Ночная атака дронов: в Кировоградской области повреждены дома, без пострадавших

шахеди

На Кировоградщине обломки российского дрона повредили дома и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Очередная вражеская атака. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Александрийского района обломками сбитого дрона повреждены несколько кровель, окон, заборов частных домовладений. Зацепило и два автомобиля", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27016) Кировоградская область (630)


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