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Ночная атака дронов: в Тернополе "шахед" попал в промышленный объект

Тернопіль

Ночью, 20 августа, россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе. На месте "прилета" возник мощный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской ОВА.

Во время брифинга заместитель председателя Тернопольской военной администрации Виктор Устенко отметил, что обошлось без пострадавших. После вражеского удара на место "прилета" вызвали оперативные службы. Произошло попадание в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

По словам начальника управления ГСЧС в Тернопольской области Виктора Маслея, спасатели получили сообщение о пожаре около 03:00. На утро его удалось локализовать, но возгорание продолжают тушить. На месте работают более 20 единиц техники, 90 спасателей. Также привлекли два пожарных поезда.

Сейчас специалисты берут заборы воды и воздуха для анализа, чтобы проверить, нет ли превышений вредных веществ.

Ранее в социальных сетях сообщали, что после воздушной тревоги Тернополь накрыл черный густой дым. В ОВА рекомендовали при планировании дня ограничить пребывание свое и, особенно, детей на улице, закрыть окна в помещениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью атаковали Тернопольщину дронами-камикадзе, жителей областного центра просят закрыть окна

Автор: 

обстрел (27016) Тернополь (769)


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Вже є Ф16 які можуть збивати шахеди, як ті із швидкістю 180 км/год можуть пролітати всю Україну... чи знову ракети економим... то можна купити старі АІМ-7 які продаються на заході напорядок нижче ціни нових в пакеті допомоги
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20.08.2024 09:50 Ответить
Тобто,не в промисловий об'єкт,а саме в промисловий об'єкт, в який хотіли влучити москалі.
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20.08.2024 10:01 Ответить
боріться вже із потугами над словом потужно, перестаньте мавпувати препізедента, котрий і значення його не до кінця усвідомлює.
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20.08.2024 10:02 Ответить
Що хотіли - те й зробили . Дивно! Без наводки не обійшлося.
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20.08.2024 11:06 Ответить
Якщо вам тут викладають супутникові знімки уражених об'єктів на росії, то так само можна і побачити і наші об'єкти. А ті. що будувалися за радянських часів та до 2000-х - то і нічого наводити не потрібно. Так само ви самотужки можете нагуглити майже всі підстанції/електростанції та нафтобази раші. Так це Гугл для цивільних
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20.08.2024 14:14 Ответить
 
 