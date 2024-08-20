Ночная атака дронов: в Тернополе "шахед" попал в промышленный объект

Ночью, 20 августа, россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе. На месте "прилета" возник мощный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Тернопольской ОВА.

Во время брифинга заместитель председателя Тернопольской военной администрации Виктор Устенко отметил, что обошлось без пострадавших. После вражеского удара на место "прилета" вызвали оперативные службы. Произошло попадание в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

По словам начальника управления ГСЧС в Тернопольской области Виктора Маслея, спасатели получили сообщение о пожаре около 03:00. На утро его удалось локализовать, но возгорание продолжают тушить. На месте работают более 20 единиц техники, 90 спасателей. Также привлекли два пожарных поезда.

Сейчас специалисты берут заборы воды и воздуха для анализа, чтобы проверить, нет ли превышений вредных веществ.

Ранее в социальных сетях сообщали, что после воздушной тревоги Тернополь накрыл черный густой дым. В ОВА рекомендовали при планировании дня ограничить пребывание свое и, особенно, детей на улице, закрыть окна в помещениях.

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