Нічна атака дронів: у Тернополі "шахед" влучив у промисловий об’єкт

Вночі, 20 серпня, росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Під час брифінгу заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко зазначив, що минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце "прильоту" викликали оперативні служби. Сталося влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

За словами начальника управління ДСНС в Тернопільській області Віктора Маслея, рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 03:00. На ранок її вдалося локалізували, але займання продовжують гасити. На місці працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників. Також залучили два пожежні потяги.

Наразі спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу, аби перевірити, чи немає перевищень шкідливих речовин.

Раніше у соціальних мережах повідомляли, що після повітряної тривоги Тернопіль накрив чорний густий дим. В ОВА рекомендували при плануванні дня обмежити перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Тернопільщину дронами-камікадзе, жителів обласного центру просять зачинити вікна