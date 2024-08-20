УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10839 відвідувачів онлайн
Новини
4 615 5

Нічна атака дронів: у Тернополі "шахед" влучив у промисловий об’єкт

Тернопіль

Вночі, 20 серпня, росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Під час брифінгу заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко зазначив, що минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце "прильоту" викликали оперативні служби. Сталося влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

За словами начальника управління ДСНС в Тернопільській області Віктора Маслея, рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 03:00. На ранок її вдалося локалізували, але займання продовжують гасити. На місці працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників. Також залучили два пожежні потяги.

Наразі спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу, аби перевірити, чи немає перевищень шкідливих речовин.

Раніше у соціальних мережах повідомляли, що після повітряної тривоги Тернопіль накрив чорний густий дим. В ОВА рекомендували при плануванні дня обмежити перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Тернопільщину дронами-камікадзе, жителів обласного центру просять зачинити вікна

Автор: 

обстріл (28339) Тернопіль (401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже є Ф16 які можуть збивати шахеди, як ті із швидкістю 180 км/год можуть пролітати всю Україну... чи знову ракети економим... то можна купити старі АІМ-7 які продаються на заході напорядок нижче ціни нових в пакеті допомоги
показати весь коментар
20.08.2024 09:50 Відповісти
Тобто,не в промисловий об'єкт,а саме в промисловий об'єкт, в який хотіли влучити москалі.
показати весь коментар
20.08.2024 10:01 Відповісти
боріться вже із потугами над словом потужно, перестаньте мавпувати препізедента, котрий і значення його не до кінця усвідомлює.
показати весь коментар
20.08.2024 10:02 Відповісти
Що хотіли - те й зробили . Дивно! Без наводки не обійшлося.
показати весь коментар
20.08.2024 11:06 Відповісти
Якщо вам тут викладають супутникові знімки уражених об'єктів на росії, то так само можна і побачити і наші об'єкти. А ті. що будувалися за радянських часів та до 2000-х - то і нічого наводити не потрібно. Так само ви самотужки можете нагуглити майже всі підстанції/електростанції та нафтобази раші. Так це Гугл для цивільних
показати весь коментар
20.08.2024 14:14 Відповісти
 
 