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Росіяни вночі атакували Тернопільщину дронами-камікадзе, жителів обласного центру просять зачинити вікна

Вночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Надала.

Очільник Тернополя закликав тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій, міцно зачинити вікна, бо у повітрі може бути відчутний запах горілого після відбою.

Зачинити вікна в Тернополі

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Автор: 

безпілотник (4126) обстріл (28316) Тернопіль (401) Тернопільська область (586)


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