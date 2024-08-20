Росіяни вночі атакували Тернопільщину дронами-камікадзе, жителів обласного центру просять зачинити вікна
Вночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Надала.
Очільник Тернополя закликав тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій, міцно зачинити вікна, бо у повітрі може бути відчутний запах горілого після відбою.
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