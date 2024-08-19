Україну атакують ворожі "БпЛА", - Повітряні сили

Ввечері 19 серпня росіяни атакують Україну безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний", - пишуть в ПС ЗСУ.

Читайте: ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 90 російських безпілотників. ІНФОГРАФІКА