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Україну атакують ворожі "БпЛА", - Повітряні сили

шахед

Ввечері 19 серпня росіяни атакують Україну безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний", - пишуть в ПС ЗСУ.

Читайте: ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 90 російських безпілотників. ІНФОГРАФІКА

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безпілотник (4126) Повітряні сили (2613) повітряна тривога (909)


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