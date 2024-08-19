Украину атакуют вражеские "БпЛА", - Воздушные силы
Вечером 19 августа россияне атакуют Украину беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный", - пишут в ВС ВСУ.
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