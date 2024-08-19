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Новости Война
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ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожило 90 российских беспилотников. ИНФОГРАФИКА

шахед,впав

ПВО Сухопутных войск уничтожила почти сотню российских БпЛА за прошедшую неделю.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Результати ППО Сухопутних військ за тиждень

Среди уничтоженных воздушной разведки и нападения противника:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 19 ед.
  • БпЛА "Орлан-10/30" - 7 ед.
  • БпЛА Zala - 38 ед.
  • БпЛА "Ланцет" - 14 ед.
  • БпЛА Supercam - 4 ед.
  • БпЛА "Привет-82" - 6 ед.
  • БпЛА "Молния" - 2 ед.

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Автор: 

беспилотник (3564) ПВО (2727) Павлюк Александр (191)


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