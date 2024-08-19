ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожило 90 российских беспилотников. ИНФОГРАФИКА
ПВО Сухопутных войск уничтожила почти сотню российских БпЛА за прошедшую неделю.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Среди уничтоженных воздушной разведки и нападения противника:
- БпЛА Shahed-131/136 - 19 ед.
- БпЛА "Орлан-10/30" - 7 ед.
- БпЛА Zala - 38 ед.
- БпЛА "Ланцет" - 14 ед.
- БпЛА Supercam - 4 ед.
- БпЛА "Привет-82" - 6 ед.
- БпЛА "Молния" - 2 ед.
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