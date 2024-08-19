ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 90 російських безпілотників. ІНФОГРАФІКА
ППО Сухопутних військ знищила майже сотню російських БпЛА за минулий тиждень.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Серед знищених повітряної розвідки та нападу противника:
- БпЛА Shahed-131/136 — 19 од.
- БпЛА Орлан-10/30 — 7 од.
- БпЛА Zala — 38 од.
- БпЛА Ланцет — 14 од.
- БпЛА Supercam — 4 од.
- БпЛА Привіт-82 — 6 од.
- БпЛА Блискавка — 2 од.
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