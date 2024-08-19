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Новини Війна
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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 90 російських безпілотників. ІНФОГРАФІКА

шахед,впав

ППО Сухопутних військ знищила майже сотню російських БпЛА за минулий тиждень.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Результати ППО Сухопутних військ за тиждень

Серед знищених повітряної розвідки та нападу противника:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 19 од.
  • БпЛА Орлан-10/30 — 7 од.
  • БпЛА Zala — 38 од.
  • БпЛА Ланцет — 14 од.
  • БпЛА Supercam — 4 од.
  • БпЛА Привіт-82 — 6 од.
  • БпЛА Блискавка — 2 од.

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Автор: 

безпілотник (4126) ППО (3165) Павлюк Олександр (216)


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