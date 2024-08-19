Уночі на Київщині працювали сили ППО: уламки "шахедів" фіксуються поза межами населених пунктів

У ніч на 19 серпня ворог вкотре намагався атакувати Київську область ударними дронами. Упродовж ночі на Київщині працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

В області є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", - зазначив він.

Кравченко додав, що падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київській області по безпілотниках працює ППО

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11 ударними БпЛА типу "Shahed" із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Сили ППО знищили усі ударні дрони ворога.