Сили ППО знищили усі ударні дрони ворога. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11 ударними БпЛА типу "Shahed" із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

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