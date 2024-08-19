Силы ПВО уничтожили все ударные дроны врага. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 19 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 11 ударными БпЛА типа "Shahed" с курского направления и Приморско-Ахтарска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БпЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий19.08.2024 10:15 Ответить Мне нравится 3
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