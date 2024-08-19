У Київській області по безпілотниках працює ППО
В ніч на 18 серпня Київщину атакують безпілотники, в області працює ППО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - повідомляють в адміністрації.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, ввечері 18 серпня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворожої балістики та БпЛА.
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