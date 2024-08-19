В Киевской области по беспилотникам работает ПВО
В ночь на 18 августа Киевскую область атакуют беспилотники, в области работает ПВО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сообщают в администрации.
Как писал Цензор.НЕТ ранее, вечером 18 августа в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеской баллистики и БпЛА.
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