Ночью на Киевщине работали силы ПВО: обломки "шахедов" фиксируются вне населенных пунктов

В ночь на 19 августа враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область ударными дронами. В течение ночи на Киевщине работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

В области есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", - отметил он.

Кравченко добавил, что падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов.

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Напомним, в ночь на 19 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 11 ударными БпЛА типа "Shahed" с курского направления и Приморско-Ахтарска. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны врага.