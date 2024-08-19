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Новости Война
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Ночью на Киевщине работали силы ПВО: обломки "шахедов" фиксируются вне населенных пунктов

Київщину атакували ворожі дрони у ніч на 19 серпня

В ночь на 19 августа враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область ударными дронами. В течение ночи на Киевщине работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

В области есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", - отметил он.

Кравченко добавил, что падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов.

На Київщині працювали сили ППО

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Напомним, в ночь на 19 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 11 ударными БпЛА типа "Shahed" с курского направления и Приморско-Ахтарска. Силы ПВО уничтожили все ударные дроны врага.

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беспилотник (3559) Киевская область (4119) ПВО (2726)


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