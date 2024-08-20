Россияне ночью атаковали Тернопольщину дронами-камикадзе, жителей областного центра просят закрыть окна

Ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Надала.

Глава Тернополя призвал тернополян, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой, плотно закрыть окна, потому что в воздухе может быть ощутимый запах горелого после отбоя.

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