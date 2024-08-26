На Кировоградщине враг целился по объектам критической инфраструктуры, работала ПВО. Есть пострадавший
Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. Предварительно - без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
"Враг вновь целился по объектам украинской энергетики, а также по критической инфраструктуре Кропивницкого и Александрийского районов", - говорится в сообщении.
Впоследствии Райкович сообщил, что один пострадавший был госпитализирован в Головановскую ЦРБ.
"Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь. Он под наблюдением врачей", - отметил начальник ОВА.
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Gary Grant
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botoks
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Светлана Круп
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