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На Кировоградщине враг целился по объектам критической инфраструктуры, работала ПВО. Есть пострадавший

Над Кіровоградщиною сили ППО знищили шахеди

Во время утренней атаки силы ПВО уничтожили вражеские дроны в небе над Кировоградщиной. Предварительно - без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Враг вновь целился по объектам украинской энергетики, а также по критической инфраструктуре Кропивницкого и Александрийского районов", - говорится в сообщении.

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Впоследствии Райкович сообщил, что один пострадавший был госпитализирован в Головановскую ЦРБ.

"Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь. Он под наблюдением врачей", - отметил начальник ОВА.

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обстрел (26951) ПВО (2717) Кировоградская область (629)


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Світла немає. Знову захист енергооб'єктів прой@баний. Експорт закінчено. Чи ні?
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26.08.2024 11:23 Ответить
це просто байкИ були від потужних зеШашликів
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26.08.2024 11:25 Ответить
Пройобане все. За три роки вже й захист могли зробити,децентралізацію, дублювати ключові енерговузли, але кому це всралося? Хай стадо живебез світла, краше бабло розпиляти.
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26.08.2024 11:40 Ответить
 
 