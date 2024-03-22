РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9424 посетителя онлайн
Новости
1 704 1

На Полтавщине в результате обстрела - превентивные отключения подстанций, повреждены частные дома

х-22

Ночью враг нанес удары по Полтавщине. Взрывы были в Кременчугском и Миргородском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе", - говорится в сообщении.

В результате ракетных ударов в Полтавской области применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.

Ситуация – на контроле. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Разворачиваем в области "пункты несокрушимости", чтобы, пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи. Сохраняем спокойствие. Слава Украине!"

Также Пронин сообщил, что в области было обесточено более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Читайте также: Рашисты нанесли массированный удар

Автор: 

Кременчуг (355) Миргород (61) обстрел (27941) Полтавская область (1187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибухів не чув , а кулеметні черги близько 5 ї години ранку ( очевидно військові працювали по дронах ) було добре чути .
показать весь комментарий
22.03.2024 09:48 Ответить
 
 