На Полтавщине в результате обстрела - превентивные отключения подстанций, повреждены частные дома
Ночью враг нанес удары по Полтавщине. Взрывы были в Кременчугском и Миргородском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе", - говорится в сообщении.
В результате ракетных ударов в Полтавской области применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.
Ситуация – на контроле. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Разворачиваем в области "пункты несокрушимости", чтобы, пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи. Сохраняем спокойствие. Слава Украине!"
Также Пронин сообщил, что в области было обесточено более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
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