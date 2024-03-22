На Полтавщині внаслідок обстрілу превентивні вимкнення підстанцій, пошкоджені приватні будинки

Вночі ворог завдавав ударів по Полтавщині. Вибухи лунали у Кременчуцькому та Миргородському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів на Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг.

Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку. Зберігаємо спокій. Слава Україні!"

Також Пронін повідомив, що в області було знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.