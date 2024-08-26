РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11352 посетителя онлайн
Новости
2 626 0

На Прикарпатье попадание в инфраструктурный объект, 3 человека пострадали

Ракета на Прикарпаття

Во время утренней ракетной атаки на Ивано-Франковщине есть попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Ивано-Франковщине раздавались взрывы, враг атаковал область с разных направлений, силами ПВО уничтожено несколько воздушных целей. К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект. 3 человека пострадали", - уточнила она.

Читайте также: На Ивано-Франковщине и Тернопольщине работает ПВО

Автор: 

Ивано-Франковск (827) обстрел (26951) Ивано-Франковская область (916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 