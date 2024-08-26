На Прикарпатье попадание в инфраструктурный объект, 3 человека пострадали

Во время утренней ракетной атаки на Ивано-Франковщине есть попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Ивано-Франковщине раздавались взрывы, враг атаковал область с разных направлений, силами ПВО уничтожено несколько воздушных целей. К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект. 3 человека пострадали", - уточнила она.

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