На Прикарпатті влучання в інфраструктурний об’єкт, 3 людини постраждали

Під час ранкової ракетної атаки на Івано-Франківщині є влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Івано-Франківщині лунали вибухи, ворог атакував область з різних напрямків, силами ППО знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людини постраждали", - уточнила вона.

Також читайте: На Івано-Франківщині та Тернопільщині працює ППО