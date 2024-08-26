На Прикарпатті влучання в інфраструктурний об’єкт, 3 людини постраждали
Під час ранкової ракетної атаки на Івано-Франківщині є влучання в інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"На Івано-Франківщині лунали вибухи, ворог атакував область з різних напрямків, силами ППО знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людини постраждали", - уточнила вона.
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