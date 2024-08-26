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На Прикарпатті влучання в інфраструктурний об’єкт, 3 людини постраждали

Ракета на Прикарпаття

Під час ранкової ракетної атаки на Івано-Франківщині є влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"На Івано-Франківщині лунали вибухи, ворог атакував область з різних напрямків, силами ППО знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. 3 людини постраждали", - уточнила вона.

Також читайте: На Івано-Франківщині та Тернопільщині працює ППО

Автор: 

Івано-Франківськ (516) обстріл (28274) Івано-Франківська область (945)


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