На Івано-Франківщині та Тернопільщині працює ППО
Зранку 26 серпня на території Івано-Франківської області працюють сили ППО.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!", - зазначила чиновниця.
Також Тернопільська ОВА інформує про роботу ППО в регіоні.
"Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО. Якщо ви стали свідком роботи протиповітряної оборони - не викладайте фото-відео в мережу інтернет", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль