На Івано-Франківщині та Тернопільщині працює ППО

Зранку 26 серпня на території Івано-Франківської області працюють сили ППО.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!", - зазначила чиновниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в Івано-Франківську: До міста летів "шахед" (оновлено)

Також Тернопільська ОВА інформує про роботу ППО в регіоні.

"Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО. Якщо ви стали свідком роботи протиповітряної оборони - не викладайте фото-відео в мережу інтернет", - йдеться у повідомленні.