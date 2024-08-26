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На Івано-Франківщині та Тернопільщині працює ППО

ППО на заході України

Зранку 26 серпня на території Івано-Франківської області працюють сили ППО.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!", - зазначила чиновниця.

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Також Тернопільська ОВА інформує про роботу ППО в регіоні.

"Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО. Якщо ви стали свідком роботи протиповітряної оборони - не викладайте фото-відео в мережу інтернет", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Івано-Франківськ (516) Тернопільська область (586)


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