На Ивано-Франковщине и Тернопольщине работает ПВО
Утром 26 августа на территории Ивано-Франковской области работают силы ПВО.
Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
"Земляки, сохраняйте спокойствие! В области работает ПВО! Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников неба, не помогайте врагу!" - отметила чиновница.
Также Тернопольская ОВА информирует о работе ППО в регионе.
"Не игнорируйте воздушную тревогу! Находитесь в укрытиях! В области работает ПВО. Если вы стали свидетелем работы противовоздушной обороны - не выкладывайте фото-видео в сеть интернет", - говорится в сообщении.
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