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Новости Война
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На Ивано-Франковщине и Тернопольщине работает ПВО

ППО на заході України

Утром 26 августа на территории Ивано-Франковской области работают силы ПВО.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Земляки, сохраняйте спокойствие! В области работает ПВО! Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников неба, не помогайте врагу!" - отметила чиновница.

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Также Тернопольская ОВА информирует о работе ППО в регионе.

"Не игнорируйте воздушную тревогу! Находитесь в укрытиях! В области работает ПВО. Если вы стали свидетелем работы противовоздушной обороны - не выкладывайте фото-видео в сеть интернет", - говорится в сообщении.

Автор: 

Ивано-Франковск (827) Тернопольская область (725)


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