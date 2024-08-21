Взрыв раздался в Ивано-Франковске: В город летел "шахед" (обновлено)
Взрыв прогремел в Ивано-Франковске во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, информирует Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили о движении ударного БПЛА в направлении города.
Глава ОВА Светлана Онищук позже заявила, что в обед во время воздушной тревоги враг атаковал областной центр Прикарпатья. Обошлось без жертв и разрушений.
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а у збитті шахедів то можуть взяти участь... сьогодні збили а вчора в Тернополі долетіло до цистерн з хлором... В Франківській області також є хімічні підприємства і є та сама загроза, та і інші виробництва або енергетика можуть пострадати
Спочатку говорили що закінчились ракети до мігів і немає де їх купити, хоча є інтерв'ю за 20 рік від директора оборонпрому що вони освоїли замкнений цикл виробництва в Україні і їх екпорт по всьому світі приносить великий дохід
Потім почали говорити що міг29 не може збити шахед тому що він його не бачить на фоні землі але в наших пілотів є декілька відео як вони збивали шахеди на початку коли ті появились
Ще потім почали розповідати що прийдуть ф16 і вони вже точно почнуть шахеди збивати та крилаті ракети... тому що в них кращі радари і до них будуть ракети
І що ф16 є.... а шахеди взагалі пролітають всю Україну навіть на захід