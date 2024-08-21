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Вибух пролунав в Івано-Франківську: До міста летів "шахед" (оновлено)

Вибух пролунав в Івано-Франківську

Вибух пролунав в Івано-Франківську під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про рух ударного БПЛА у напрямку міста.

Глава ОВА Світлана Онищук згодом заявила, що в обідню пору під час повітряної тривоги ворог атакував обласний центр Прикарпаття. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Читайте: У Херсоні зранку лунають вибухи

Автор: 

вибух (4433) Івано-Франківськ (516)


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Таке враження що Ф16 дали щоб відосик зняти, не беруть участь ні в чому .... ну у боротьбі з орківською авіацією то зрозуміло є загроза втрати їх... поки не дадуть інші вони там неефективні

а у збитті шахедів то можуть взяти участь... сьогодні збили а вчора в Тернополі долетіло до цистерн з хлором... В Франківській області також є хімічні підприємства і є та сама загроза, та і інші виробництва або енергетика можуть пострадати
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21.08.2024 14:21 Відповісти
Напиши про це в Генштаб. А то ж вони про це і не здогадуться
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21.08.2024 14:48 Відповісти
Я вже наслухався виправдань...

Спочатку говорили що закінчились ракети до мігів і немає де їх купити, хоча є інтерв'ю за 20 рік від директора оборонпрому що вони освоїли замкнений цикл виробництва в Україні і їх екпорт по всьому світі приносить великий дохід

Потім почали говорити що міг29 не може збити шахед тому що він його не бачить на фоні землі але в наших пілотів є декілька відео як вони збивали шахеди на початку коли ті появились

Ще потім почали розповідати що прийдуть ф16 і вони вже точно почнуть шахеди збивати та крилаті ракети... тому що в них кращі радари і до них будуть ракети

І що ф16 є.... а шахеди взагалі пролітають всю Україну навіть на захід
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21.08.2024 15:37 Відповісти
Бажаю здохнути кацапомордим
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21.08.2024 14:33 Відповісти
 
 