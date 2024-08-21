Вибух пролунав в Івано-Франківську: До міста летів "шахед" (оновлено)

Вибух пролунав в Івано-Франківську під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про рух ударного БПЛА у напрямку міста.

Глава ОВА Світлана Онищук згодом заявила, що в обідню пору під час повітряної тривоги ворог атакував обласний центр Прикарпаття. Обійшлося без жертв та руйнувань.

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