Ракетная атака на Днепропетровщину: произошло несколько возгораний, есть погибший и пострадавший (обновлено)

В Днепропетровской области в результате российских обстрелов утром 26 августа погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах. Спасибо за работу ПВО! Впрочем, к сожалению, без последствий вражеский террор не обошелся", - отметил он.

Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме.

"Информацию уточняем. Оставайтесь в безопасном месте. Тревога продолжается", - добавил он.

Обновленная информация

"В результате атаки в Днепровском районе погиб местный житель. Еще один мужчина пострадал. Ему оказывают медицинскую помощь."

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированный обстрел Украины: В Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек (обновлено)

Напомним, 26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия. Также Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Мониторинговые каналы сообщали о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.

Взрывы прогремели во многих регионах страны.

По всей Украине введены экстренные отключения света.

Также читайте: В Киеве раздаются повторные взрывы: работает ПВО, в нескольких районах города перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)