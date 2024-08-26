Ракетна атака на Дніпропетровщину: сталося кілька займань, є загиблий та постраждалий (оновлено)

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів зранку 26 серпня загинула людина.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся", - зазначив він.

Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку.

"Інформацію уточнюємо. Залишайтеся у безпечному місці. Тривога продовжується", - додав він.

Оновлена інформація

"Внаслідок атаки у Дніпровському районі загинув місцевий мешканець. Ще один чоловік постраждав. Йому надають медичну допомогу.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Нагадаємо, 26 серпня кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс запустили по Україні керовані крилаті ракети з району Каспію. Також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Вибухи пролунали у багатьох регіонах країни.

По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

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