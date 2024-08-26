Взрывы в Харькове: есть попадания в Немышлянском районе

Около 08:05 26 августа враг нанес удар по г. Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на эту минуту - без пострадавших.

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