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Взрывы в Харькове: есть попадания в Немышлянском районе

Наслідки ворожих обстрілів Харкова

Около 08:05 26 августа враг нанес удар по г. Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на эту минуту - без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (26951) Харьков (7456)


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