Вибухи у Харкові: є влучання у Немишлянському районі

Близько 08:05 26 серпня ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цю хвилину - без постраждалих.

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