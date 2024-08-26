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Вибухи у Харкові: є влучання у Немишлянському районі

Наслідки ворожих обстрілів Харкова

Близько 08:05 26 серпня ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на цю хвилину - без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі та Харкові пролунали вибухи (оновлено)

Автор: 

обстріл (28274) Харків (5569)


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