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Новости Война
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Мы сфокусированы на поиске систем ПВО для Украины, - Белый дом после массированного удара РФ 26 августа

джон,кірбі

Соединенные Штаты сосредоточены на поиске новых систем противовоздушной обороны, в том числе - стран-союзников, для Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя последний массированный воздушный удар РФ по Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы сфокусированы на поиске перехватчиков и систем ПВО, и не только в Соединенных Штатах, но и в странах-союзниках и партнерах", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что намеренное разрушение гражданской энергетической инфраструктуры Украины - это "классический шаг Путина, особенно на фоне того, что погода вскоре изменится и население будет нуждаться в большем количестве электроэнергии и тепла".

По его словам, США прилагают усилия для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры Украины.

"Речь идет не только о защите определенных объектов, хотя это тоже важно. Необходимо, чтобы Украина имела запас прочности, резервы, отлаженные системы снабжения, чтобы энергетическая инфраструктура оставалась исправной даже при ударах", - резюмировал советник Белого дома.

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самая массированная воздушная атака: сбиты 102 ракеты и 99 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ПВО (2721) США (26489)


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Топ комментарии
+26
Якийсь нескінченний конкурс несмішних клоунів. Все-таки щось у світі пішло не туди у 90-х. Недарма зараз і Трамп зі своїми мінімальними інтелектуальними здібностями виглядає солідним претендентом на перемогу.
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27.08.2024 02:32
+21
Подскажу шановним партнерам, системы эти имеются у них самих и называются Hawk и Avenger. Обе старенькие, но надежные... и есть 9 млрд долларов по программе PDA чтобы их поставлять сотнями... Но даже на это нет политического решения, только бесконечный разговор ни о чем...
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27.08.2024 02:12
+20
Кирби, тільки не треба так потіти !
Це неприлічно!

Системи ППО у вас на складах гниють!
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27.08.2024 02:10
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Кирби, тільки не треба так потіти !
Це неприлічно!

Системи ППО у вас на складах гниють!
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27.08.2024 02:10 Ответить
Заазвичай довго шукають фокус, коли бухнуть або ввімкнуть вар'ята.
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27.08.2024 02:12 Ответить
Подскажу шановним партнерам, системы эти имеются у них самих и называются Hawk и Avenger. Обе старенькие, но надежные... и есть 9 млрд долларов по программе PDA чтобы их поставлять сотнями... Но даже на это нет политического решения, только бесконечный разговор ни о чем...
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27.08.2024 02:12 Ответить
PDA 6.2млрд за 2024 год
PDA 5.1млрд за 2022-2023 года - недопоставки, найденные аудитом
А еще есть программа USAI з 7.8млрд которые даже не обещаны на конкретные цели, не говоря что 23млрд обещаны, но без контракта

Т.е. деньги имеются

Hawk поставила Испания 6шт (в США сняты в 2002, было 400шт)
Awenger поставили США 20шт (имеется 700шт)
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27.08.2024 02:44 Ответить
Може досить вважати українців терпілами,та надати крилаті ракети ?
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27.08.2024 02:21 Ответить
Якийсь нескінченний конкурс несмішних клоунів. Все-таки щось у світі пішло не туди у 90-х. Недарма зараз і Трамп зі своїми мінімальними інтелектуальними здібностями виглядає солідним претендентом на перемогу.
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27.08.2024 02:32 Ответить
дивіться кіно - Ідіократія
там все показано наглядно
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27.08.2024 07:56 Ответить
Щоб убезпечити Ізраїль, Пентагон направив авіаносні групи в Середземне море і Перську затоку. USS Abraham Lincoln з винищувачами F-35C і F/A-18 Block III прибув в зону відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), відповідального за регіон Близького Сходу, повідомила прес-служба командування.
Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.

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27.08.2024 02:36 Ответить
Пентагон заявив, що розгорне ескадрилью винищувачів на Близькому Сході та відправить до регіону додаткові крейсери та есмінці. Глава Пентагону Ллойд Остін також оголосив про майже повну передислокацію основних військово-морських сил, новітніх винищувачів та систем протиповітряної оборони.
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27.08.2024 02:37 Ответить
USS Abraham Lincoln оснащений системою протиповітряної оборони Sea Sparrow, обертовими пусковими установками RIM-116 та 20-мм зенітною артилерійською системою Phalanx.
USS Abraham Lincoln також оснащений електронними засобами, призначеними для перехоплення атакуючих торпед і «глушилками» для збиття системи наведення ракет противника.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk.

Екіпаж USS Abraham Lincoln налічує близько 5680 осіб.
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27.08.2024 02:49 Ответить
ну от до чого тут це....ми не євреї і ради нас сша ні авіаносні групи, ні ескадрильї, ні кораблі не розгорне. Посольства евакуювати, зеленського - то будь-ласка.
І це при тому, що сша не забирало у ізраїля 3ій потенціал зброї в світі...
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27.08.2024 03:21 Ответить
В України теж не забирали. Україна сама продала його рашці за газові борги і паливо для АЕС.
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27.08.2024 04:59 Ответить
Не 314ди, клоун.
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27.08.2024 07:05 Ответить
Пішов найух, дебіл. Вчи історію. На гуглі забанили, дегенерат?
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27.08.2024 11:05 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/********-yaderna-zbroya-zelensky/31714820.html

"Україна отримала компенсацію за ядерний потенціал. Десь 980 мільйонів доларів паливом для атомних станцій, а за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники була списана частина українських газових боргів Росії." (С)
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27.08.2024 11:11 Ответить
да да да. Сама бігала і волала: рятуйте! хто небудь! заберіть нашу яз, ракети і літаки!
вам самому не смішно маячню писати?
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27.08.2024 23:32 Ответить
а діаспора наша імпотентна у політичному сенсі
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27.08.2024 07:57 Ответить
Останній раз обіцяли на саміті НАТО
За цей час з того що надали: по 1 батареї патріот від США та Німеччини, та 3шт IRIS
Це все
Хоча обіцяли більше, ну і 225млн PDA тоді виділили
Зараз чомусь по 125 дають
Хоча мають ще 6.2млрд в запасі, та місяць часу, поки ці кошти доступні, та не згоріли
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27.08.2024 02:36 Ответить
повна аналогія - гопник ******* дубиною жертву, а оточуючі емпати співчувають, і надають гарні імпортні бинти, лєйкопластирь і целокс.
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27.08.2024 02:57 Ответить
Русня використовуе Украiну як полiгон для вдосконалення своеi ракетноi зброi. а США сидять соплю жують. досидяться, що iм не буде чим вiдбиватись вiд карлiка та вiнiпуха. а могли обох пiтушар загнати пiд шконку. але нi, нiшмагла грейт Америка.
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27.08.2024 02:59 Ответить
27 червня газета Financial Times написала, що США ведуть переговори, щоб поставити Україні до восьми батарей для ЗРК Patriot, які зараз знаходяться в Ізраїлі. Угода передбачатиме заміну старих Patriot на нові, а потім - передачу списаних батарей Україні.

Йдеться про системи ППО, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років, перед першою війною в Перській затоці. Тоді установки допомогли країні протистояти російським ракетам Склад, якими Ірак обстрілював Ізраїль.
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27.08.2024 03:12 Ответить
У квітні 2024 року ізраїльські військові анонсували заміну застарілих систем протиракетної оборони Patriot на більш досконалі засоби ППО найближчими місяцями.
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27.08.2024 03:15 Ответить
Нічого вони не дадуть

"Однак схоже на те, що Ізраїль наразі не має достатньо багато протиракетних комплексів з тим, щоб самостійно захищати власну територію. Тому і довелось залучати сили та засоби ще 4 країн, щоб відбити удар Ірану по Ізраїлю в ніч на 14 квітня 2024 року."
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27.08.2024 03:40 Ответить
ппо ми війну не виграємо.
Коли вони вирішать дати щось нормальне - вже нема буде кому давати.
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27.08.2024 03:22 Ответить
На жаль не знайшлося у 90-ті роки розумних політиків в Україні, які б дуже довго шукали б в себе ядерну зброю, а потім ще довше обдумували - чи варто її позбавлятися. А якщо це і робити, то лише після вступу до НАТО
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27.08.2024 03:24 Ответить
нато воювати не збирається, ви ще не зрозуміли?
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27.08.2024 07:58 Ответить
Не збирається, бо нема з ким. На них ніхто не нападає, як на позаблокову Україну
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27.08.2024 08:02 Ответить
ну-ну подивимось як вони воюватимуть якщо що...
думаю буде така потужна стурбованість та заяви, що пукін одразу помре 🤮
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27.08.2024 08:12 Ответить
Може. Але якби там не було, проте ***** чомусь напало на Україну, а не, наприклад, маленьку Латвію чи Естонію
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27.08.2024 08:18 Ответить
дякуємо кучмо та кравчуку
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27.08.2024 08:23 Ответить
Найкраще ППО - це зруйновані аеродроми противника!
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27.08.2024 04:02 Ответить
Українців розстрілюють біля стіни. А нам дарують відро зі шваброю і декоративну штукатурку. Переживають, щоб ми чогось не утнули, і щоб розстріл відбувався в комфортних для нас умовах.
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27.08.2024 04:35 Ответить
Це що означає? За майже $900 млрд. на рік військового бюджету вашингтонські сидільці не мають досить систем ППО щоб прикрити Америку і ще штук зі сто в резерві що вони зараз бігають по світу і випрошують по одній системі?
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27.08.2024 05:31 Ответить
Це означає,що вони відкрито сказали-"ми будемо з вами стільки,скільки треба".Ось і все.І може настати момент,коли скажуть "все,більше не треба".
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27.08.2024 06:00 Ответить
Схоже намічається найганебніша сторінка історії
11й рік війни
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27.08.2024 05:45 Ответить
Зі справжніми сильними союзниками росія навіть не рипнулась би в Україну. Тому що б знали, що поллються річки крові з них. А так, на початку війни все було їм зрозуміло. "Союзники" сиділи і чекали місяць, росіяни пообіцяли, що швидко окупують Україну і не буде проблем. Ніхто з них і не вірив , що війна надовго. Вірили в перемогу росії. Тому можна собі уявити, як вони "допомагають".В російських ракетах , які нас вбивають, знаходять компоненти, які росія не виробляє, а лише "союзники". Їм потрібно просто прикрити цю лавочку, а цього не відбувається.
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27.08.2024 05:55 Ответить
Мадам, Ви занадто рано просипаєтесь, це не для вас. Те, чого хоче США, не робиться за декілька місяців. Максимально ослабити і економіку , і ЗС РФ, і добитися її розпаду, як держави потребує багато часу...
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27.08.2024 06:44 Ответить
Префікс де- означає десятки місяців. Вивчіть українську мову, бо смішно .Повторив мої слова, мені щось вказуючи?
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27.08.2024 07:07 Ответить
гога, це робиться одним залпом томагавків по гтс срасії
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27.08.2024 07:59 Ответить
Фокусіровщики,блд .
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27.08.2024 06:02 Ответить
И сколько лет Вам надо еще ФОКУСИРОВАТЬСЯ????
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27.08.2024 06:20 Ответить
почему ни*уя не находится, когда нет желания его найти
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27.08.2024 06:34 Ответить
Коли людині щось взагалі не треба,а її "напружують" тим,що їй не потрібно,вона зліпить купу відмазок,але це робити не буде,хіба що під фізичним примусом.Так і тут.Воно їм не треба.Можна,звісно,спробувати їх примусити,запросити цю кірбу на якусь п'янку та взяти його в заручники.Але це може не спрацювати.
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27.08.2024 06:47 Ответить
Що, і Саліван шукає?
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27.08.2024 07:15 Ответить
Тріпло кончене. Конгрес бабло аиділив? Давайте петріоти зі складів Пентагону. Не хочете? Тоді звмовкніть або зніміть заборону на використання далекобійної зброї!
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27.08.2024 07:16 Ответить
Найкраще ППО - це дозвіл бити далекобійною зброєю по військовий об'єктах раїсі...
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27.08.2024 07:26 Ответить
Вони просто знущаються з нас .Замість того щоб надати більше літаків та дозволити бити в глибини по аеродромах кацапів, вишукують пво.
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27.08.2024 07:41 Ответить
Це іде від Зеленського, вони вірять , що нам потрібне ппо ...
а нам потрібна наступальна зброя томагавки, 5-6 б2 ланкастерів, висадка союзників по флангах щоб виввльнити свої сили і завдати поразки тюрмі народів ...
у всьому винен наш президент
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27.08.2024 07:46 Ответить
В тому і річ, що він не наш
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27.08.2024 08:11 Ответить
Це в них там два таких,постiйно клоунаду виконують Салiван та Кiрбi
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27.08.2024 07:56 Ответить
СОРОМНО за такі балачки.
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27.08.2024 08:15 Ответить
непогано з шахедами справляються кулеметники на гелікоптерах . та й патрони відносно ракет дешевші. стрляти наші воїни також вміють. а якщо встановити пушку гатлінга . то прогрес був би дуже замітний
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27.08.2024 10:18 Ответить
 
 