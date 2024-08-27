Мы сфокусированы на поиске систем ПВО для Украины, - Белый дом после массированного удара РФ 26 августа

Соединенные Штаты сосредоточены на поиске новых систем противовоздушной обороны, в том числе - стран-союзников, для Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя последний массированный воздушный удар РФ по Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы сфокусированы на поиске перехватчиков и систем ПВО, и не только в Соединенных Штатах, но и в странах-союзниках и партнерах", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что намеренное разрушение гражданской энергетической инфраструктуры Украины - это "классический шаг Путина, особенно на фоне того, что погода вскоре изменится и население будет нуждаться в большем количестве электроэнергии и тепла".

По его словам, США прилагают усилия для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры Украины.

"Речь идет не только о защите определенных объектов, хотя это тоже важно. Необходимо, чтобы Украина имела запас прочности, резервы, отлаженные системы снабжения, чтобы энергетическая инфраструктура оставалась исправной даже при ударах", - резюмировал советник Белого дома.

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

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