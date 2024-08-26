Самая массированная воздушная атака: сбиты 102 ракеты и 99 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Противовоздушная оборона уничтожила 201 из 236 целей, которыми Россия атаковала Украину 26 августа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.
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Цікава робота Ф16.
Ось наприклад, до 1985 року Київ прикривало 18 вогневих дівізіонів та 1 окремий канал С-200 до 1991 року С-125 та С-75 зняли, залишилось 3 еанала С-200, решта С-300. На прикінці 2013 року халишилось 3 боездатних С-300, а вже з травня 2014 року почалось відродження 96 бригадита ППО взагалі. А от після травня 2019 року знов почалось знищення ППО. ЗПУ га Київському водосховвще скоротили, клістрони на херсонщіні вилучили тощо.
В мене, до прикладу, вдома вимкнули в 13, а ввімкнули тільки що, о 19-й.
На роботі в центрі міста, як вимкнулось одразу по прильоту зранку, так принаймі до 16.30 не було, і дай Бог аби о 19-й теж ввімкнули, бо ми в одній групі, але то по стабілізаційним відключенням, а зараз діють аварійні!
Дай Бог аби за пару-трійку днів відремонтували підстанцію, в яку влучили.
Спеціально не пишу місто, хоча багато хто на сайті це знає.
Когнитивний диссонанс Вас не турбує?
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей - рф.;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей - рф. та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. - рф.;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ - рф., Чауда - Крим.
сАсіть, кацапи!