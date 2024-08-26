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Самая массированная воздушная атака: сбиты 102 ракеты и 99 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Противовоздушная оборона уничтожила 201 из 236 целей, которыми Россия атаковала Украину 26 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ВС ВСУ.

обновляется

Результати ППО 26 серпня

Автор: 

ПВО (2717) уничтожение (6842) Воздушные силы (2262)


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Топ комментарии
+36
ДЯКУЮЄМО ППО!

Цікава робота Ф16.
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26.08.2024 19:06
+26
Велика подяка ППО України!
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26.08.2024 19:07
+22
Дякуємо рідненьким захисникам. Слава ЗСУ!
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26.08.2024 19:11
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ДЯКУЮЄМО ППО!

Цікава робота Ф16.
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26.08.2024 19:06 Ответить
На превеликий жаль, лише через війну з рашою в Україні тепер є ППО, а не "ППО", яка була до війни...
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26.08.2024 19:44 Ответить
Так так, ППО почало відроджуватись з 2014 року.
Ось наприклад, до 1985 року Київ прикривало 18 вогневих дівізіонів та 1 окремий канал С-200 до 1991 року С-125 та С-75 зняли, залишилось 3 еанала С-200, решта С-300. На прикінці 2013 року халишилось 3 боездатних С-300, а вже з травня 2014 року почалось відродження 96 бригадита ППО взагалі. А от після травня 2019 року знов почалось знищення ППО. ЗПУ га Київському водосховвще скоротили, клістрони на херсонщіні вилучили тощо.
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26.08.2024 19:54 Ответить
Велика подяка ППО України!
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26.08.2024 19:07 Ответить
85% сбито , не плохо но нада лучше
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26.08.2024 19:08 Ответить
"Нада" свої розробки мати от тоді буде краще.
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26.08.2024 19:11 Ответить
три роки зелена шмаркля пропала. То було б краще.
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26.08.2024 19:15 Ответить
не трынди , у всех свет есть
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26.08.2024 19:10 Ответить
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26.08.2024 19:19 Ответить
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26.08.2024 19:39 Ответить
У кого это у всех ? у меня с утра 5 часов не было света, на 2 часа включили и сейчас опять выключили, Киев
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26.08.2024 19:22 Ответить
Те, що в тебе є, ще не означає, що є в усіх.
В мене, до прикладу, вдома вимкнули в 13, а ввімкнули тільки що, о 19-й.
На роботі в центрі міста, як вимкнулось одразу по прильоту зранку, так принаймі до 16.30 не було, і дай Бог аби о 19-й теж ввімкнули, бо ми в одній групі, але то по стабілізаційним відключенням, а зараз діють аварійні!
Дай Бог аби за пару-трійку днів відремонтували підстанцію, в яку влучили.
Спеціально не пишу місто, хоча багато хто на сайті це знає.
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26.08.2024 19:23 Ответить
У вас в місті спочатку світло вмикають, а тільки потім підстанцію ремонтують?🤡
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26.08.2024 19:40 Ответить
Бачу, що Ви не технарь, тож не знаєте, що таке "Аварійне відключення".
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26.08.2024 19:44 Ответить
Якраз знаю, а ось ви схоже не розрізняєте аварійні, коли світло дають після ремонту підстанції і планові, коли світло подають за графіком.
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26.08.2024 19:49 Ответить
Ви на повному серьйозі стверджуєте, що "Аварійне відключення" - це коли світло ДАЮТЬ???
Когнитивний диссонанс Вас не турбує?
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26.08.2024 19:59 Ответить
То тобі, мабуть, фонар під оком поставили!
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26.08.2024 21:39 Ответить
, ruski , kak tam na Kurske ? 🤡
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26.08.2024 19:17 Ответить
некоторые Шапеды залетели в Беларусь и Польшу , в Польше не збивали говорят погода помешала - сонце в харю
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26.08.2024 19:09 Ответить
А на фіґа їх збивати , закінчиться паливо самі впадуть .
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26.08.2024 22:06 Ответить
кругом свет есть
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26.08.2024 19:11 Ответить
https://biz.censor.net/news/3506738/u_kmda_povidomyly_pro_problemy_u_roboti_vodokanalu_i_transportu
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26.08.2024 19:21 Ответить
у Мене свет е
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26.08.2024 19:22 Ответить
Світло є весь день
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26.08.2024 19:49 Ответить
Тобто зараз в тебе світло є.
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26.08.2024 19:42 Ответить
Жалюгідне брехло!
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26.08.2024 21:40 Ответить
Ні, твоїм язиком, провокатор! Шкода, що тобі не прилетіло, утирок, прищавий.
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26.08.2024 19:15 Ответить
Кацапский *****, иди полижи яйца у своего *****!
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26.08.2024 19:48 Ответить
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей - рф.;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей - рф. та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. - рф.;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ - рф., Чауда - Крим.
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26.08.2024 19:11 Ответить
Кацапські міста рязань, ліпецьк, курск, вороніж, белгород, єйськ, приморсько-ахтарськ повинні залишитись без світла та води. Їх цивільна інфраструктура повинна бути знищена в першу чергу!
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26.08.2024 20:21 Ответить
Ну так знищуй , хто тобі не дає .
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26.08.2024 22:08 Ответить
Дякуємо рідненьким захисникам. Слава ЗСУ!
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26.08.2024 19:11 Ответить
Якщо б Захід би виконав обіцянку і доставив засоби ППО що обіцяв то може б збили майже все.Нагадаю масовану атаку проти Ізраєлю з боку ірану захищали США.Франція,Голандія і ще інші країни,тобто весь світ.
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26.08.2024 19:18 Ответить
майже все не бувае , даже евреи промахиваются
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26.08.2024 19:20 Ответить
Також,але принаймі 95-98 відсотків
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26.08.2024 19:26 Ответить
"принаймні" тут взагалі недоречно, ппо зсу вже встановлюють світові рекорди.
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26.08.2024 19:44 Ответить
Доводиться. Де ще зараз у світі стільки ракетних та дронових атак, котрі не припиняються вже третій рік?
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26.08.2024 20:11 Ответить
И даже примкнувшая к ним Иордания
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26.08.2024 19:22 Ответить
Так,якась там принцеса на Ф-16 чи Ф-35 збивала
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26.08.2024 19:24 Ответить
Олещук бреше несамовито. Безугла не раз про це писала.
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26.08.2024 19:39 Ответить
Обтікай москалику, і готуйся щє півроку батрачити на подібної масовості залп по двум трансформаторним будкам.
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26.08.2024 19:45 Ответить
Экспорт электричества видимо закончился.
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26.08.2024 19:30 Ответить
Біжи гамно в твою рашу.баран
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26.08.2024 19:37 Ответить
Моя "раша" теперь в Запорожье без света, дятел.
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26.08.2024 19:40 Ответить
Також десь на півроку вчергове відклались вологі мрії москаликів на блекаут.
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26.08.2024 19:46 Ответить
ахахахах декілька кинджалів по підстанціям 750 та 330 кВт і настане реальний блекаут зі всіма наслідками, ***** потрібен терор а не цілковитий колапс
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26.08.2024 20:50 Ответить
Господам военным ППО большой респект и благодарность.
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26.08.2024 19:37 Ответить
Та коли ждуни рускага мірка повірять ? Ето же наши, расіянци х.....ть, іх же нє астанавіть.
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26.08.2024 19:41 Ответить
це рекція кацапів на паляницю? мстя?
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26.08.2024 19:42 Ответить
Цілий день тривоги і новин без оптимізму. Дякую, ППО. Ви втримали Небо України, щоб не писали дивани
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26.08.2024 19:44 Ответить
Валентино, де у вас в Німеччині тривоги? Не перенапружуйтесь, готуйтесь до Оktoberfest!
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26.08.2024 19:49 Ответить
Так не до нової військової допомоги вам а до свят. Ви випадково не з лугадону пишите?
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27.08.2024 07:45 Ответить
Х.....підГадує до дат. У 23 наступати почав разом із хамасятами, сьогодні хезболятам привіт хотів послати. Ще, напевно, чекає обстрілів від рушників.
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26.08.2024 19:49 Ответить
нема з ранку свiтла
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26.08.2024 19:53 Ответить
ТУПО ЕПІК!

сАсіть, кацапи!
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26.08.2024 20:18 Ответить
Мене цікавить тільки одне. До яких пір весь цивілізований світ буде безпорадно дивитися на військові злочини росії в центрі Європи?
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26.08.2024 20:23 Ответить
поки від нас нічого не залишиться. Їм начхати
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27.08.2024 01:08 Ответить
Слава Українським ППО ! це наймасованіша ракетна атака ворога ,який завдав багато біди є руйнування, є загиблі і десятки поранених ,але понад 85% повітряних цілей було знищенно навіть важко уявити що замислив ворог і кривавий терорист путін,але не вийшло в рашистів.
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26.08.2024 20:32 Ответить
Такі атакі нам дуже вигідні, бо русня витрачає на них дорогущі ракети, які практично всі збиває наше ППО. Тобто кацапи буквально викидать у повітря сотні міліонів доларів. Тому чим більше таких атак, тим краще. Тоді рашка швидше збанкрутує.
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26.08.2024 21:03 Ответить
Браво ЗСУ
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26.08.2024 22:35 Ответить
 
 