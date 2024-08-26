Наймасованіша повітряна атака: збито 102 ракети та 99 ударних БПЛА, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА
Протиповітряна оборона знищила 201 із 236 цілей, якими Росія атакувала Україну 26 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника. Серед них збито:
- 1 аероб. ракету X-47М2 "Кинджал"
- 1 бал. ракету "Іскандер-М"/KN-23
- 1 крилату ракету X-22
- 99 КР X-101, "Калібр", КАР Х-59/69
- 99 ударних БпЛА "Shahed-136/131"
У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.
Топ коментарі
+36 Старый зольдат
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+26 Sergiy Slynko
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+22 GICKO_ BANAN
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Цікава робота Ф16.
Ось наприклад, до 1985 року Київ прикривало 18 вогневих дівізіонів та 1 окремий канал С-200 до 1991 року С-125 та С-75 зняли, залишилось 3 еанала С-200, решта С-300. На прикінці 2013 року халишилось 3 боездатних С-300, а вже з травня 2014 року почалось відродження 96 бригадита ППО взагалі. А от після травня 2019 року знов почалось знищення ППО. ЗПУ га Київському водосховвще скоротили, клістрони на херсонщіні вилучили тощо.
В мене, до прикладу, вдома вимкнули в 13, а ввімкнули тільки що, о 19-й.
На роботі в центрі міста, як вимкнулось одразу по прильоту зранку, так принаймі до 16.30 не було, і дай Бог аби о 19-й теж ввімкнули, бо ми в одній групі, але то по стабілізаційним відключенням, а зараз діють аварійні!
Дай Бог аби за пару-трійку днів відремонтували підстанцію, в яку влучили.
Спеціально не пишу місто, хоча багато хто на сайті це знає.
Когнитивний диссонанс Вас не турбує?
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей - рф.;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей - рф. та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. - рф.;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» - райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ - рф., Чауда - Крим.
сАсіть, кацапи!