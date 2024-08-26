Наймасованіша повітряна атака: збито 102 ракети та 99 ударних БПЛА, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

Протиповітряна оборона знищила 201 із 236 цілей, якими Росія атакувала Україну 26 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника. Серед них збито:

1 аероб. ракету X-47М2 "Кинджал"

1 бал. ракету "Іскандер-М"/KN-23

1 крилату ракету X-22

99 КР X-101, "Калібр", КАР Х-59/69

99 ударних БпЛА "Shahed-136/131"

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

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